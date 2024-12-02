Менеджеры петербургского «Геоизола» стали новыми фигурантами дела о строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде

В уголовном деле о хищении более 300 млн рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде появились новые фигуранты. Ими стали топ-менеджеры крупного петербургского строительного подрядчика — компании «Геоизол», которая работала в том числе на Минобороны. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

Согласно сообщению ведомства, по подозрению в хищении были задержаны замдиректора калининградского подразделения ООО «Геоизол» Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела того же подразделения Станислав Асанович. Им предъявлено обвинение. Оба отправлены под домашний арест.

Вместе с ними по делу проходит заместитель генерального директора «Геоизола» Александр Стрельников. Сотрудники правоохранительных органов объявили его в розыск.

В 2019 году Минобороны заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде. По версии следствия, в 2024 году бывший начальник отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны РФ Алексей Ширинкин, его подчиненная Галина Чистякова, а также Стрельников, Арискин и Асанович завысили стоимость выполненных работ и похитили 309 млн рублей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее суд уже арестовал Чистякову и отправил Ширинкина под домашний арест, наложив обеспечительные меры на его имущество.



По данным «Фонтанки», в фокусе внимания военных следователей оказались пусконаладочные работы, стоимость которых якобы была завышена. Между тем пусконаладочные работы были выполнены, училище было введено в эксплуатацию 1 сентября 2020 года, уже четыре года там живут и учатся дети. Источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, связывает уголовное дело с волной расследований, начавшихся после ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Он отмечает, что подобный информационный фон только усложнит деятельность компании, которая до сих пор работает на подряде у Минобороны.

«Геоизол» — крупный петербургский строительный подрядчик. Среди завершенных гражданских объектов на его счету Вантовый мост, Ушаковская развязка, центральный участок ЗСД. Компания участвовала в строительстве «Лахта Центра», реставрации и приспособлении к современному использованию «Никольских рядов», подготовке инфраструктуры Краснодарского края к зимней Олимпиаде — 2014, реконструкции церкви Тихвинской иконы Божией Матери и реставрации объектов Музея-заповедника «Царское Село».

Сейчас «Геоизол» реконструирует и приспосабливает для современного использования кронштадтские форты для проекта «Остров фортов», которым руководит Ксения Шойгу, строит парк электробусов на Ржевке, восстанавливает Феодоровский городок в Пушкине и занимается другими объектами.

В марте 2023 года подведомственное Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) подавало к «Геоизолу» иски на общую сумму более 23 млрд рублей. В очертаниях требований виднелись новый корпус Нахимовского училища в Петербурге и дом для военнослужащих Балтийского флота в Калининграде. Источник «Фонтанки» на строительном рынке тогда предположил, что причиной обращения в суд могли стать не до конца подписанные документы, хотя взаиморасчеты между сторонами к тому моменту уже были завершены. В пользу этой версии говорит то, что через несколько дней все иски были отозваны.



