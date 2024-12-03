В Москве еще семь человек отправили под арест за мат в клубе «Мутабор»

В Москве суд назначил административный арест еще семерым мужчинам, которые, по версии следствия, ругались матом в клубе «Мутабор». Лефортовский суд признал их виновными в мелком хулиганстве. Об этом 3 декабря сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

«Данные граждане совершили административное правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшемся нецензурной бранью в общественном месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

2 декабря пятерым местным жителям был назначен административный арест за аналогичное правонарушение. Следствие считает, что они также матерились в «Мутаборе».

Несколько дней назад, в конце ноября, в ряде московских клубов, в том числе «Мутаборе», силовики провели рейды. «Мутабор» приобрел известность в конце прошлого года — после «голой вечеринки», организатором которого стала блогер Настя Ивлеева. Мероприятие прошло 20 декабря 2023 года. В марте текущего года представители клуба сообщили о том, что название заведения будет изменено.