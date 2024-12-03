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Происшествия Под Лугой из земли подняли два трупа. Задержаны участники СВО

Под Лугой из земли подняли два трупа. Задержаны участники СВО

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Два тела обнаружены в Лужском районе Ленобласти. Оба были закопаны в СНТ «Строитель» — за теплицей на одном из участков и в лесу, неподалеку от правления товарищества. Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, по данному факту задержаны два мужчины с внушительным уголовным прошлым, оба были на СВО в качестве добровольцев. Уходили на фронт с воли.

Все началось с того, что один из участников преступления не выдержал и анонимно сообщил об убийствах в СНТ. Мужчина рассказал, что знает, где находится разыскиваемый полицией и волонтерами Павел Тепцов, который 22 августа ушел из своего дома в деревне Заклинье и больше не вернулся. По словам анонима, тело покоилось под собачьей будкой рядом с теплицей, убил Павла некий Роман. Также мужчина рассказал, что Роман убил еще и Сергея, который закопан недалеко от правления. Закопан он был якобы не глубоко, и там уже распространялся трупный запах.

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД установили, что причастные к этому преступлению 44-летний участник СВО Роман и 38-летний Денис, тоже воевавший. Последнего заела совесть.

По предварительной версии, Роман в конце июля, находясь на участке СНТ «Строитель» пил вместе с Тепцовым. Они повздорили и последний получил удар ножом в грудь. Роман рассказал об этом товарищу Денису и попросил помочь спрятать тело. Вместе они выкопали яму на участке, поместили труп туда, засыпали землей, а на месте «могилы» установили собачью будку. Для маскировки.

В ходе проверки показаний на месте Роман и Денис также сообщили и об убийстве знакомого по имени Сергей. В сентябре Роман заподозрил в краже мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Вместе с Денисом они избили Сергея, отчего тот скончался. Труп оттащили в лес за дачным участком и забросали валежником.

В ходе проверки показаний с участием подозреваемых оба трупа были извлечены из земли и направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Романа процессуально задержали, Денис пока имеет только статус свидетеля. По его словам, съездив на СВО, он попал в список без вести пропавших.

СУ СК по Ленобласти возбудило уголовное дело об убийстве.

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Убийство Участник СВО
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