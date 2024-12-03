Убийца, напавший на фельдшера в Приморском районе, стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения ранее судимого жителя Петербурга на фельдшера бригады скорой помощи. Фигурант помещен в изолятор временного содержания, где будет ждать избрания меры пресечения. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 3 декабря.

Инцидент произошел воскресным утром на улице Савушкина в Приморском района. Бригада медиков, прибывшая на адрес, приступила к оказанию помощи пациенту. В этот момент на фельдшера набросился находящийся рядом дебошир. Он ударил врача по голове и в живот. Пострадавший был госпитализирован, но позже отпущен в удовлетворительном состоянии.

37-летний житель Приморского района был доставлен в отдел. В его прошлом — грабежи и кражи, последний срок он отбывал за убийство.