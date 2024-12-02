Суд арестовал иностранца, который усугубил драку у бара в Шушарах поножовщиной

По делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в Петербурге арестован гражданин Азербайджана. Во время драки возле бара в Шушарах он проткнул оппоненту легкое.

Об аресте гражданина Алиева 2 декабря сообщает пресс-служба судов Петербурга. Его начали искать после того, как поздним вечером 30 ноября возле бара «Пенный штаб» на Новгородском проспекте в Шушарах повздорили между собой две компании.

У Алиева при себе был нож, которым он и воспользовался после удара неустановленным предметом по голове потерпевшего. Лезвие угодило в легкое.

Алиев просил у суда не лишать его свободы и ограничить запретом определенных действий. Он отправился в СИЗО.