Семеро граждан Азербайджана доставлены в полицию после массовой драки в Шушарах

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после массовой драки у бара в Шушарах. Об этом 1 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел накануне вечером на Новгородской улице. В результате потасовки 43-летний местный житель получил ножевое ранение в живот и в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ Джанелидзе. Полиция установила, что в баре повздорили две компании, перебранка переросла в драку и выплеснулась на улицу.