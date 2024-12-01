Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

ю-з.

 764мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как убили Кирова
Копим на будущее
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Семеро граждан Азербайджана доставлены в полицию после массовой драки в Шушарах

Семеро граждан Азербайджана доставлены в полицию после массовой драки в Шушарах

3 021
33 комментария

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после массовой драки у бара в Шушарах. Об этом 1 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел накануне вечером на Новгородской улице. В результате потасовки 43-летний местный житель получил ножевое ранение в живот и в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ Джанелидзе. Полиция установила, что в баре повздорили две компании, перебранка переросла в драку и выплеснулась на улицу.

В отдел были доставлены семь граждан Азербайджана. Среди них — 23-летний иностранец, который якобы и бил ножом. С ним проводятся процессуальные действия.

Полиция устанавливает все обстоятельства и участников конфликта.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY29
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
AndrewBarsik
2 часа
Был несколько раз в Азербайджане. Внимательно читал местные новости. Ни разу не видел такой новости, чтобы в Баку, Гяндже или Лерике семеро граждан России были доставлены в полицию после драки с применением холодного оружия. Может пора уже сделать выводы?!
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
В 90% криминальных новостей - шерсть. Хорошо, что у преступности национальности нет. И религии.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00