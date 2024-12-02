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Происшествия В Петербурге школьников на KIA ловили со стрельбой

В Петербурге школьников на KIA ловили со стрельбой

1 907
2 комментария

В Петербурге устроили погоню со стрельбой за школьниками, которые пытались скрыться от полицейских на иномарке. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Источник:

В Петербурге в ночь с 30 ноября на 1 декабря возле дома 40 на улице Солдата Корзуна сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль KIA Ceed для проверки документов, подав водителю соответствующий сигнал. Он проигнорировал требование полиции и пустился наутек.

Автоинспекторы включили маячки и сирены и начали преследовать нарушителя. Между тем водитель пытался уйти от них, проезжая на красный свет и выезжая на встречную полосу.

Лихач, создавая опасность для окружающих маневрами и игнорируя требования остановиться, вынудил полицию открыть огонь по колесам легковушки после предупредительного выстрела в воздух. Затем полицейские заблокировали автомобиль у дома 143 на проспекте Народного Ополчения. Водитель и пассажир пытались сбежать, но были пойманы.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 17-летний ученик одной из спецшкол Приморского района, а его пассажиром был 16-летний ученик 7 класса из Кировского района. Внешне несовершеннолетний водитель выглядел пьяным. Его направили на медицинское освидетельствование. Как оказалось, молодой лихач, не имеющий прав, взял машину своего родственника без разрешения, тайком забрав ключи.

В итоге полиция составила на юного водителя административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, а затем передала обоих несовершеннолетних родителям. Материалы о незаконном использовании автомобиля были переданы следователям для дальнейшего рассмотрения.

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Комментарии
2
АнтиШэ
1 час
А школьники то из этих, которые с шерстью?
4ерТ
46 минут
угонами теперь следствие занимается?))
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