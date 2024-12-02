Праздник к нам приходит. В Ленобласти уже можно срубить себе новогоднюю ель

В Ленинградской области стартовала акция «Ёлка — в каждый дом!». Желающие могут самостоятельно заготовить новогоднюю ёлку к праздникам, сообщили 2 декабря в администрации региона.

Акция действует с 1 декабря 2024 года по 10 января 2025 года. Любой желающий может заполучить себе живую ель высотой до трех метров. Для этого надо с паспортом обратиться в нужное лесничество, оформить там договор и срубить понравившуюся ёлку.

Места для вырубки обозначат в лесничестве. Заготавливать ёлки разрешат там, где их все равно планируется вырубать: на просеках и линиях электропередачи. На одного человека положено не более одного дерева.

Срубить ёлку можно будет только в месте, указанном в договоре купли-продажи. Во время заготовки и перевозки дерева нужно будет иметь договор при себе. Ознакомиться с правилами акции, схемами участков под заготовку, а также адресами и телефонами лесничеств можно на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.