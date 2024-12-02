Дети на самокатах столкнулись в Кудрово так, что один очутился в больнице

Полиция выясняет обстоятельства столкновения двух несовершеннолетних самокатчиков во Всеволожском районе Ленобласти. Один уехал в больницу, второй скрылся.

В 16:20 1 декабря в районную полицию поступила информация о том, что в детскую больницу доставили 10-летнего мальчика с закрытым переломом обеих костей голени, сообщили 2 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он рассказал, что около трех часов дня ехал на обычном самокате возле дома 2 по Каштановой аллее в Кудрово, когда в него врезался другой ребенок на электросамокате.

После столкновения второй ребенок скрылся. Состояние пострадавшего, по данным «Фонтанки», оценивают как удовлетворительное. По факту произошедшего ведется проверка.