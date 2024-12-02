Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-з.

 761мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Журналистка Кобра Хассани впервые вышла на связь с «большим миром» после возвращения из Петербурга в Афганистан

Журналистка Кобра Хассани впервые вышла на связь с «большим миром» после возвращения из Петербурга в Афганистан

4 339
15 комментариев

Журналистка Кобра Хассани впервые вышла на связь с «большим миром» после перелёта из России в Афганистан, обратила внимание «Фонтанка». Девушка бежала из страны в 2021 году, после прихода к власти «Талибана»*, а вернулась в 2024 году, по итогам длительного судебного процесса в Петербурге по делу о попытке нелегального пересечения границы с Евросоюзом.

Источник:

О неожиданном возвращении Кобры Хассани в Афганистан стало известно 25 июня, в день последнего заседания по апелляции на приговор ей и еще двенадцати гражданам Афганистана. В феврале все они были освобождены в зале суда после признания виновными в попытке организованной группой уехать из России без надлежащих документов. Большинство подсудимых тогда получили по два года колонии-поселения, и этот срок был зачтен по отбытому в СИЗО. После приговора афганцы отправились в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) до разрешения вопроса об их депортации. Адвокатам Кобры Хассани удалось добиться отмены решения о ее выдворении из страны, она была освобождена из ЦВСИГ и могла самостоятельно выбирать, куда уехать. В убежище в России ей было отказано.

После возвращения Кобры Хассани в Кабул председатель Афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби заверял, что у девушки всё в порядке. Вместе с тем ранее адвокаты Хассани высказывали опасения, что ей в Афганистане может грозить преследование, поскольку до прихода талибов к власти она была журналисткой, феминисткой, вела достаточно светский образ жизни и высказывалась против «Талибана».

1 декабря на youtube-канале Кобры Хассани впервые с 2022 года появилось видео. На нем указано, что девушка читает стихи современного поэта Хосейна Тохиди. Ее голос звучит за кадром. Видеоряд начинается с флага Афганистана, который был основным до прихода к власти талибов в 2021 году. После этого девушка читает стихи на фарси на фоне горных пейзажей.

Полноценный перевод их на русский язык без привлечения специалистов вряд ли возможен. Автоматизированный перевод предлагает один из возможных вариантов понимания:

«Чтобы вырваться из лап талибов, больше не просили ничего говорить. Снова я держал тебя в своих объятиях, и ты плакала.<…> Только твои улыбки — напоминание о счастье Кабула. Я поклялся головой, Кабул, я вернусь к тебе. В сумке от меня остались цветы, два-три стихотворения в блокноте. Я далек от твоих нежных объятий. Я вынужден быть так далеко. Пёс, ты доберешься до меня, когда я вернусь. Представьте, что вы посреди могилы. <…> Родина не останется в руках Кабула, родина не останется в руках талибов. Мы пьем за Кабул».

В комментариях люди поддерживают Кобру, желают ей здоровья, интересуются ее судьбой. Девушка благодарит каждого на английском языке, не раскрывая подробностей своего положения.

«Привет, Кобра! Рад тебя видеть. Я слышал о твоих злоключениях в России и надеюсь, что теперь ты в безопасности. Всего наилучшего!» — пишет один из подписчиков (перевод с английского).

На личных страницах Хассани в соцсетях ничего не происходит с 2022 года.

Кобре Хассани 28 лет. Она родилась в Иране, практически всю жизнь прожила с семьей в Афганистане: там она занималась общественной деятельностью в области прав человека и журналистикой на ТВ, у нее был собственный ресторан с пространством для чтения книг. На фоне прихода к власти «Талибана» в 2021 году она покинула страну. Сначала девушка через Таджикистан уехала на территорию Украины и поступила там в университет, а после начала СВО решила бежать от боевых действий в ЕС, но проводники, которым она доверилась, отвезли её в Россию через Донбасс. Здесь ее задержали за нарушение миграционного законодательства при попытке уехать в Европу через Большой порт Санкт-Петербурга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему в Афганистане мужчинам запретили носить джинсы, а женщинам — подавать голос.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Афганистан
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Zet
1 час
Постоянно называют Кобра На самом деле Кюбра (Кубра) - в переводе старшая, прекрасная, великая
Гость
1 час
Я правильно понимаю, что эти афганцы не заплатили за переход финской границы?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00