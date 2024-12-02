Журналистка Кобра Хассани впервые вышла на связь с «большим миром» после возвращения из Петербурга в Афганистан

Журналистка Кобра Хассани впервые вышла на связь с «большим миром» после перелёта из России в Афганистан, обратила внимание «Фонтанка». Девушка бежала из страны в 2021 году, после прихода к власти «Талибана»*, а вернулась в 2024 году, по итогам длительного судебного процесса в Петербурге по делу о попытке нелегального пересечения границы с Евросоюзом.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







О неожиданном возвращении Кобры Хассани в Афганистан стало известно 25 июня, в день последнего заседания по апелляции на приговор ей и еще двенадцати гражданам Афганистана. В феврале все они были освобождены в зале суда после признания виновными в попытке организованной группой уехать из России без надлежащих документов. Большинство подсудимых тогда получили по два года колонии-поселения, и этот срок был зачтен по отбытому в СИЗО. После приговора афганцы отправились в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) до разрешения вопроса об их депортации. Адвокатам Кобры Хассани удалось добиться отмены решения о ее выдворении из страны, она была освобождена из ЦВСИГ и могла самостоятельно выбирать, куда уехать. В убежище в России ей было отказано.

После возвращения Кобры Хассани в Кабул председатель Афганской диаспоры в Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби заверял, что у девушки всё в порядке. Вместе с тем ранее адвокаты Хассани высказывали опасения, что ей в Афганистане может грозить преследование, поскольку до прихода талибов к власти она была журналисткой, феминисткой, вела достаточно светский образ жизни и высказывалась против «Талибана».

1 декабря на youtube-канале Кобры Хассани впервые с 2022 года появилось видео. На нем указано, что девушка читает стихи современного поэта Хосейна Тохиди. Ее голос звучит за кадром. Видеоряд начинается с флага Афганистана, который был основным до прихода к власти талибов в 2021 году. После этого девушка читает стихи на фарси на фоне горных пейзажей.

Полноценный перевод их на русский язык без привлечения специалистов вряд ли возможен. Автоматизированный перевод предлагает один из возможных вариантов понимания:

«Чтобы вырваться из лап талибов, больше не просили ничего говорить. Снова я держал тебя в своих объятиях, и ты плакала.<…> Только твои улыбки — напоминание о счастье Кабула. Я поклялся головой, Кабул, я вернусь к тебе. В сумке от меня остались цветы, два-три стихотворения в блокноте. Я далек от твоих нежных объятий. Я вынужден быть так далеко. Пёс, ты доберешься до меня, когда я вернусь. Представьте, что вы посреди могилы. <…> Родина не останется в руках Кабула, родина не останется в руках талибов. Мы пьем за Кабул».

В комментариях люди поддерживают Кобру, желают ей здоровья, интересуются ее судьбой. Девушка благодарит каждого на английском языке, не раскрывая подробностей своего положения.

«Привет, Кобра! Рад тебя видеть. Я слышал о твоих злоключениях в России и надеюсь, что теперь ты в безопасности. Всего наилучшего!» — пишет один из подписчиков (перевод с английского).

На личных страницах Хассани в соцсетях ничего не происходит с 2022 года.

Кобре Хассани 28 лет. Она родилась в Иране, практически всю жизнь прожила с семьей в Афганистане: там она занималась общественной деятельностью в области прав человека и журналистикой на ТВ, у нее был собственный ресторан с пространством для чтения книг. На фоне прихода к власти «Талибана» в 2021 году она покинула страну. Сначала девушка через Таджикистан уехала на территорию Украины и поступила там в университет, а после начала СВО решила бежать от боевых действий в ЕС, но проводники, которым она доверилась, отвезли её в Россию через Донбасс. Здесь ее задержали за нарушение миграционного законодательства при попытке уехать в Европу через Большой порт Санкт-Петербурга.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, почему в Афганистане мужчинам запретили носить джинсы, а женщинам — подавать голос.

* Признан террористической организацией и запрещен в России.