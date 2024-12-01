В Башкирии женщина спасла двоих детей из пожара и не успела вернуться за третьим, потеряв сознание. Четырехлетний мальчик погиб

В Башкирии маленький ребенок и пожилая женщина погибли при пожаре в поселке Краснохолмский Калтасинского района. Четырехлетнего малыша пыталась спасти мать, но едва сама не стала жертвой ЧП. Подробности 1 декабря сообщает МЧС республики.

Источник: МЧС России

Пожар начался в квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. В этот момент там находились беременная женщина и трое детей — они спаслись сами, так как у них сработал пожарный извещатель. Хозяйка квартиры рассказала, что увидела горящий натяжной потолок, после чего собрала детей и выбежала на улицу.

Огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и крышу двухэтажного многоквартирного дома. В квартире на втором этаже проживала 30-летняя мать и трое её детей. Женщина успела вывести на улицу двоих и вернулась за третьим, но потеряла сознание от дыма. Сейчас она находится в реанимации, а четырехлетний мальчик погиб.

На первом этаже спасатели нашли тело 81-летней женщины.

Всего огонь задел шесть квартир и крышу. Пожар удалось локализовать на площади 455 квадратных метров силами 33 специалистов и 10 единиц техники.

На месте работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.