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Власть Общество Финансы «Байдену нужно было писать». Чиновница из Волхова предложила местным депутатам просить денег у президента США

«Байдену нужно было писать». Чиновница из Волхова предложила местным депутатам просить денег у президента США

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12 комментариев

Депутатам Волховского района Ленобласти местная чиновница посоветовала просить финансирования у действующего президента США Джо Байдена. Как сообщает портал 47news, курьезный диалог состоялся 28 ноября.

Глава Хваловского поселения Евгений Шнейвас на заседании совета депутатов Волховского района поинтересовался, почему Хваловское и Усадищенское поселения не получили денег на оплату электроэнергии для уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, культуру, обслуживание системы оповещения и борьбу с борщевиком. «Байдену нужно было писать», — ответила ему глава комитета по финансам администрации Волховского района Венера Зверкова.

Евгений Шнейвас подтвердил, что ему порекомендовали обратиться к действующему президенту США и не исключил, что последует совету. Он также предположил, что отсутствие финансирования может быть связано с тем, что в Хваловском и Усадищенском поселениях на выборах выиграла «Справедливая Россия». Венера Зверкова на звонок не ответила.

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ПО ТЕМЕ
Волхов Ленобласть Джо Байден Венера Зверкова Евгений Шнейвас
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Комментарии
12
Сила в Правде!!
1 час
ну и зачем вам бахмут.
Rozenkrantz
5 минут
и в чем она не права? от Байдена денег, явно, больше шансов дождаться
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