«Байдену нужно было писать». Чиновница из Волхова предложила местным депутатам просить денег у президента США

Глава Хваловского поселения Евгений Шнейвас на заседании совета депутатов Волховского района поинтересовался, почему Хваловское и Усадищенское поселения не получили денег на оплату электроэнергии для уличного освещения, ликвидацию несанкционированных свалок, культуру, обслуживание системы оповещения и борьбу с борщевиком. «Байдену нужно было писать», — ответила ему глава комитета по финансам администрации Волховского района Венера Зверкова.

Евгений Шнейвас подтвердил, что ему порекомендовали обратиться к действующему президенту США и не исключил, что последует совету. Он также предположил, что отсутствие финансирования может быть связано с тем, что в Хваловском и Усадищенском поселениях на выборах выиграла «Справедливая Россия». Венера Зверкова на звонок не ответила.