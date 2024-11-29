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Власть Песков: воздушный удар ВС РФ был ответом на двукратное использование американских ракет ВСУ, и так будет и дальше

Песков: воздушный удар ВС РФ был ответом на двукратное использование американских ракет ВСУ, и так будет и дальше

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4 комментария

Представитель Кремля Дмитрий Песков 29 ноября прокомментировал обвинения президента США Джо Байдена о «неприемлемости удара возмездия по ВСУ и объектам энергетики Украины».

По словам Пескова, Военные силы России наносили воздушный удар по объектам ВПК Украины и объектам, которые имеют отношение к его обеспечению. Это было, как и говорил вчера на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, ответной акцией.

«Было ответом на двукратное использование американских ракет со стороны вооруженных сил киевского режима по целям на территории Российской Федерации», - цитирует Пескова «Радио Маяк».

«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом. И в случае использования этих ракет будет каждый раз будет даваться соответствующий ответ».

Эти действия, по его словам, «осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа». И такая практика, как разъяснил вчера Путин, будет продолжаться, подчеркнул Песков.

Напомним, по словам Путина, ночью 28 ноября Россия нанесла по украинской территории комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА, были поражены 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины. Президент также подчеркнул, что Москва вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, подчеркнул Путин.

В середине ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным The Times, в распоряжении Киева сейчас есть около 50 таких ракет. 21 ноября Путин сообщил, что по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами, и в ответ на это Россия ударила по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».

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Украинский конфликт Дмитрий Песков
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Комментарии
4
Garik.Maremanov.1-1
6 минут
В переводе на русский - безумие будет продолжаться.
RR_1978
8 минут
Кто ему поручил?
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