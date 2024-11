Песков: воздушный удар ВС РФ был ответом на двукратное использование американских ракет ВСУ, и так будет и дальше

В середине ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. По данным The Times, в распоряжении Киева сейчас есть около 50 таких ракет. 21 ноября Путин сообщил, что по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях были нанесены удары западными ракетами, и в ответ на это Россия ударила по заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник».