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Происшествия Нападение военного на продавца в Невском районе попало на видео

Нападение военного на продавца в Невском районе попало на видео

8 297
40 комментариев

Неудачное ограбление продуктового магазина на улице Бадаева запечатлели камеры, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 29 ноября. На них — 37-летний военнослужащий из Калининградской области сначала что-то подозрительно долго выбирает товар, а затем достает складной нож и вытаскивает деньги из кассы.

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Инцидент произошел накануне утром в Невском районе. Налетчик отобрал у продавца телефон, успел вытащить деньги из кассы, но работница закричала и привлекла внимание прохожего, который смог выбить из рук нападавшего нож и способствовал его задержанию.

Мужчину доставили в отдел и составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», в июле 2024 года его уже арестовывали по делу о разбое. Суд постановил заключить фигуранта под стражу.

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Комментарии
40
Отец Родной
2 часа
А давно уже не меняли главу Невского района.... Вот и кандидат сам нашелся кстати
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Наш мальчик.
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