Нападение военного на продавца в Невском районе попало на видео

Неудачное ограбление продуктового магазина на улице Бадаева запечатлели камеры, кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 29 ноября. На них — 37-летний военнослужащий из Калининградской области сначала что-то подозрительно долго выбирает товар, а затем достает складной нож и вытаскивает деньги из кассы.

Источник: «Фонтанка.ру»

Инцидент произошел накануне утром в Невском районе. Налетчик отобрал у продавца телефон, успел вытащить деньги из кассы, но работница закричала и привлекла внимание прохожего, который смог выбить из рук нападавшего нож и способствовал его задержанию.