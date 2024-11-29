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Происшествия Военнослужащий задержан в Невском районе после вооруженного нападения на магазин

Военнослужащий задержан в Невском районе после вооруженного нападения на магазин

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54 комментария

Военнослужащий из Калининградской области задержан после попытки напасть на продавца магазина в Невском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, планы мужчины нарушил неравнодушный прохожий.

Инцидент произошел накануне утром в торговой точке на улице Бадаева. В десятом часу неизвестный мужчина ворвался в магазин с ножом и напал на женщину-продавца. Налетчик отобрал ее телефон и вытащил деньги из кассы, но работница закричала и привлекла внимание прохожего, который смог выбить из рук нападавшего нож и способствовал задержанию.

Прибывший наряд задержал 37-летнего стрелка из калининградской воинской части. Мужчину доставили в отдел и составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», в июле 2024 года его уже арестовывали по делу о разбое. Суд постановил заключить фигуранта под стражу.

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Комментарии
54
Klaustrofobik
3 часа
Наши мальчики.
гастарбайтер
2 часа
А ведь когда СВО закончится (ну в конце то концов это будет) в города и веси вернутся сотни тысяч таких "героев"... С ПТСР, с изувеченной психикой, многие - с оружием...
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