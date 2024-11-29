Под Красноярском два повара посчитали, что мясные вырезки — это гитары. Ими заинтересовался местный РПН

В одной из школ Красноярского края школьные повара перед тем, как начать кормить учеников, устроили концерт, но использовали во время него не привычные музыкальные инструменты, а с мясными вырезками. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщается в telegram-канале краевого Роспотребнадзора.

Источник: Официальный канал Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Выступление под песню «Эта любовь» в исполнении Amirchik устроили в школьной столовой поселка Шушенское. Два повара танцевали в такт музыке, держа в руках мясные вырезки, которые станут частью блюд для учеников.

Видео с «мясным» концертом распространилось в соцсетях расположенного рядом города Минусинск и дошло до Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Не надо быть специалистом, чтобы разглядеть в этом ролике грубые нарушения санитарных норм и требований. Мы уже их насчитали не менее пяти», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку. В отношении нарушителей санитарных норм намерены принять определенные меры.