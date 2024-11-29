Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Будет ли доллар до 120 рублей?
Промышленный Петербург
Второй строитель метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Петербурге капитан третьего ранга воткнул в себя нож, добывая рыбу к пиву

В Петербурге капитан третьего ранга воткнул в себя нож, добывая рыбу к пиву

4 185
35 комментариев

Капитан третьего ранга из Приморского края получил ножевое ранение в общежитии Военно-морской академии на улице Пархоменко в Петербурге. По версии его жены, виноваты пиво и рыба. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 ноября.

О случившемся полиции стало известно от врача скорой помощи сразу после полуночи. Приехавший на Пархоменко наряд установил, что ранение получил 35-летний капитан третьего ранга, который вместе с семьей приехал в Петербург для повышения квалификации в ВМА. Мужчину доставили в Елизаветинскую больницу с резаной раной живота и алкогольной интоксикацией.

В отдел забрали супругу пострадавшего. Она рассказала, что ее муж пришел в общежитие пьяным и сел на кухне, чтобы продолжить выпивать. Она же пошла укладывать спать двух маленьких детей. Внезапно женщина услышала звук глухого удара. Выйдя из комнаты, она увидела, что супруг стоит у стола и держится за бок. Капитан пояснил ей, что резал рыбу к пиву, его повело, и он, падая, напоролся на нож.

Полиция проводит проверку.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Несчастный случай Курьез
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
михаил.ру
1 час
эх майор, жалко стало жену, на себя вину взял
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
1. приехал в Петербург для повышения квалификации... 2. пришел в общежитие пьяным... Повысил квалификацию.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32