В Петербурге капитан третьего ранга воткнул в себя нож, добывая рыбу к пиву

Капитан третьего ранга из Приморского края получил ножевое ранение в общежитии Военно-морской академии на улице Пархоменко в Петербурге. По версии его жены, виноваты пиво и рыба. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 ноября.

О случившемся полиции стало известно от врача скорой помощи сразу после полуночи. Приехавший на Пархоменко наряд установил, что ранение получил 35-летний капитан третьего ранга, который вместе с семьей приехал в Петербург для повышения квалификации в ВМА. Мужчину доставили в Елизаветинскую больницу с резаной раной живота и алкогольной интоксикацией.

В отдел забрали супругу пострадавшего. Она рассказала, что ее муж пришел в общежитие пьяным и сел на кухне, чтобы продолжить выпивать. Она же пошла укладывать спать двух маленьких детей. Внезапно женщина услышала звук глухого удара. Выйдя из комнаты, она увидела, что супруг стоит у стола и держится за бок. Капитан пояснил ей, что резал рыбу к пиву, его повело, и он, падая, напоролся на нож.