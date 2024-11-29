Она смотрит на вас жёлтым глазом и готова убивать. У Ладоги нашли большую редкость

Весьма редкую для нашего региона сову — ястребиную — повстречал петербургский фотограф Станислав Крутоверцев во Всеволожском районе Ленобласти, около Ладожского озера. Она занесена в Красную книгу не только Ленинградской области, но и Вологодской и Новгородской. Об этом сообщает 29 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
У ястребиной совы очень выразительные жёлтые глаза. По размеру она чуть крупнее галки. А по окраске, форме тела и стремительному полету больше похожа на ястреба. Она прекрасно видит днем и охотится в светлое время суток. Жертву обычно высматривает, сидя на высоком дереве.
«Рацион ястребиной совы — это мышевидные грызуны, белки, мелкие птицы. Бросок у неё, в отличие от других сов, молниеносный — и этим она тоже схожа с ястребом», — рассказывает Павел Глазков.
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