Она смотрит на вас жёлтым глазом и готова убивать. У Ладоги нашли большую редкость

Весьма редкую для нашего региона сову — ястребиную — повстречал петербургский фотограф Станислав Крутоверцев во Всеволожском районе Ленобласти, около Ладожского озера. Она занесена в Красную книгу не только Ленинградской области, но и Вологодской и Новгородской. Об этом сообщает 29 ноября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».