«Вашу какашку поменять на лучшие доллары?» Ситуация у обменников в Петербурге оказалась неожиданной

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Ослабление рубля, произошедшее накануне, вызвало панические настроения у участников рынка и россиян. Про возможные последствия нам уже рассказали эксперты. Однако такая картина паники складывается, если читать СМИ и смотреть посты в социальных сетях. На земле ситуация — твердая и четкая. Такое мнение сложилось у корреспондента «Фонтанки» в четверг, 28 ноября, после прогулки по обменникам Петербурга и общения с теми, кто их посещает.

Еще журналист провел эксперимент: попробовал обменять старые доллары на новые и потерпел полное фиаско.

В популярных обменниках около метро «Маяковская» и «Достоевская» сегодня днем было относительно спокойно. Наши ожидания — встретить множество спасающих свои сбережения граждан — не оправдались. Единственная очередь, которую корреспонденту и фотографу «Фонтанки» удалось запечатлеть, образовалась у пункта обмена в Лиговском переулке, но уже ближе к вечеру. Заметим, в этом месте регулярно происходят столпотворения и особенно при панических настроениях на рынке.

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«[Доллары] они просто не нужны»

Петербуржцы, согласившиеся поговорить с «Фонтанкой», демонстрировали сдержанную реакцию. Среди них — абсолютное большинство продавало доллары и евро. Гордых владельцев юаней, увы, не нашлось. Удивительно, но многие из опрошенных уверены, что нынешний курс доллара к рублю находится на пике, а скоро ожидается возвращение к привычным значениям.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







«Дальше разгонять [панику] смысла нет. У нас экономика очень крепкая. Нет оснований для этого, это все искусственная история… Набиуллина Эльвира Сахипзадовна она не выполняет своих прямых обязанностей, не регулирует. Эту панику она должна была остановить полгода назад, когда были все предпосылки… Думаю, это предел. Доллар откатится на 100», — поделился с корреспондентом мужчина, пришедший обменивать доллары и евро на рубли.

Другой петербуржец около обменника у «Достоевской» тоже выразил уверенность, что сейчас продают доллары на пика и на ажиотаже, а курс же в ближайшее время немного опустится. «Не знаю, кому это нужно. Такое ощущение, что это [курс] сделано наполовину искусственно», — сказал он.

Однако такие настроения на продажу долларов оказались не у всех. В этом же обменнике корреспондент «Фонтанки» обратил внимание на женщину в возрасте, которая приобрела доллары как минимум на 450 тысяч рублей. Она пообещала вернуться еще раз в ближайшую субботу, а после покинула обменник. Здесь у порога ее поджидал оперативно вышедший журналист, но разговаривать с появившейся прессой женщина не захотела. Она резко отстранилась и, можно сказать, даже отпрыгнула, а затем поспешила в сторону метро.

Приходили с долларами не только россияне, но и иностранцы. Молодей сириец, обучающийся в ИТМО, рассказал, что пришел обменивать доллары на рубли. Произошедший скачок курса, по словам студента, хорошая ситуация конкретно для него, потому что он получает от родных только их. Сейчас он решил обменять доллары на рубли, чтобы приобрести авиабилеты, объяснил гражданин Сирии.

Встретился корреспонденту «Фонтанки» и гражданин США. Он улыбчиво и по-английский ответил на вопрос о причинах посещения обменника. Американец объяснил: обменял доллары, потому что ожидает большей инфляции из-за нестабильности национальной валюты.

Оригинально объяснил причины прихода в обменник петербуржец средних лет, продавший 300 долларов. «У меня появились доллары, поэтому я решил от них сразу отказаться… Нет оборота их все равно в России. Они просто не нужны», — заключил он.

«Вашу какашку поменять на лучшие доллары?»

Источник: Андрей Бок / Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» провела эксперимент с обменом старых долларов на новые. Он закончился полным фиаско. В пунктах обменах и в отделениях банков не нашлось тех, кто готов обменять доллар один к одному. Кто-то вообще не согласился, кто-то попросил добавить 500 рублей, а другие предложили купить по курсу рубли, а потом приобрести уже новенькие доллары. Любой вариант, увы, приводит к потерям.

Официально старые и новые банкноты имеют одинаковую ценность. Правительство США заявляет, что платить можно свободно долларом любого года. Однако в реальности есть проблемы. Недавно АТОР призвали россиян перед поездками заграницу приобретать доллары только нового образца из-за потенциальных проблем. Например, в Турции в пунктах обмена перестали принимать купюры в 50 и 100 долларов старого образца из-за опасения фальшивок. Из-за такой ситуации в российских обменниках высок спрос на новые доллары, а старые брать не хотят.

Корреспондент «Фонтанки» с 120 долларами старого образца посетил банки и пункты обмена Петербурга. Его зеленые бумажки где-то назвали даже «какашкой».

В Центре обмена валюты «Лиговский» сходу сказали, что валюту на валюту не меняют, но могут приобрести за рубли. Так, 100 долларов старого образца в идеальном состоянии готовы купить, но «с уценкой в 500 рублей за купюру», а десятка их особо не заинтересовала.

Еще более откровенным оказался ответ в Кетовском коммерческом банке на Марата. Здесь тоже не захотели принимать банкноту в десять долларов, а сотню в идеальном состоянии были готовы взять, но с уценкой в 7%, а при поврежденной купюре уценку оценили уже в минус 15%. На наивный вопрос журналиста об обмене 1 к 1 ответили так: «Ну, как могут вам, извините, по-русски выражаясь, вашу какашку поменять на лучшие доллары?»

Около станции «Достоевской» в отделении банка «Авангард» объяснили более конкретно: «На стенде висит официальная бумага о том, что доллары с 2006 и раннего года берем с комиссией в 500 рублей за каждую банкноту». Речь, конечно, идет о 100 долларах, старые десятки даже не рассматривали. Однако нам повезло: охранник в этом же отделении подсказал, где берут доллары любого образца.

В находящемся по соседству отделении «Норвик банка», действительно, согласились купить за рубли по рыночному курсу все доллары старого образца — и сотню, и десятки. Здесь же рубли уже можно обменять на доллары. Однако выйдет сумма все равно меньше, чем исходные 120 долларов.

На Владимирском проспекте в отделении банка «Викинг» на вопрос об обмене старых долларов сказали прямо: «Нет, мы не меняем».

Напоследок журналист «Фонтанки» заглянул со своим «неликвидом» в отделение Сбербанка на Невском проспекте. Здесь ответ был наиболее полным.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»









«Из-за санкций мы разменивать на новые другие купюры не можем… Просто обменивать на российские рубли, за российские покупать уже новые доллары. Вы теряете в курсе, смотря по какому курсу вы их тогда брали… Начались санкции, вывоза за границу нет, все функции по поводу — размен, мелкими и так далее — они все, исчезли», — ответили на вопрос об обмене старых на новых.

Затем девушка за кассой поделилась, что новые доллары вообще приобрести трудно. Свежие образцы купюр, объяснила она, обычно приносят туристы, а из расчетно-кассового центра привозят только старые. В момент нашего разговора, по словам сотрудницы Сбербанка, в кассе находилась новенькая сотня долларов, но не десятки. «Если кто-то принесет из клиентов, то да, они будут в наличии, но нужно ходить по офисам и узнавать», — посоветовали корреспонденту.