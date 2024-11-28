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Общество Расширен список товаров, которые не получится продать в РФ просроченными

Расширен список товаров, которые не получится продать в РФ просроченными

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14 комментариев

Правительство России расширило реестр товаров, которые будет невозможно купить или продать по истечении срока годности. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, оказавшееся в распоряжении агентства.

Продажа просроченных ветеринарных препаратов и велосипедов будет невозможна с 1 сентября 2025 года, красной и черной икры и безалкогольного пива — с 1 октября следующего года, кормов для животных — с 1 марта 2026 года, растительного масла и его производных — с 1 мая, а консервов — с 1 апреля.

Если система «Честный знак» зафиксирует истекший срок годности, касса будет автоматически блокироваться. Так же будет происходить, если в системе не будет данных о маркировке товара или он будет запрещен к продаже надзорными органами.

Обязательная маркировка товаров стартовала в 2019 году. Идеей было снабдить продукцию специальными метками, которые позволят проследить весь путь продукта и таким образом победить нелегальный оборот. Оператором системы стал Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM Алишера Усманова, ГК «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. «Честный знак» включает данные по молочной продукции, безалкогольным напиткам, табаку, пиву, обуви, шубам, шинам, духам, фотоаппаратам, медицинским изделиям, лекарствам и так далее.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
49 минут
Главное, что все отлично понимают, в чем смысл схемы с этим "честным_знаком". Пункта, касающегося заботы о россиянах, в этой схеме точно нет.
В д. Гадюкино - дожди.
43 минуты
Россиянам можно продать не то что просроченные велосипеды. Россиянам можно продать просроченное вообще всё, вплоть до основ государства. Если вы понимаете, о чем я.
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