Глава комитета ГД по финансовому рынку рассказал, когда ситуация с курсом валют стабилизируется

Ситуация на валютном ранке находится под контролем Центробанка и правительства РФ. Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Сам он, по его словам, использует только рубли, и иностранная валюта ему не нужна.

Аксаков допустил, что в 2025 году, когда начнется новый этап реализации федерального бюджета, в России «включат такой ресурс, как обязательная продажа валюты», сообщает «Вы слушали Маяк». Он отметил, что довольно большой объем валюты, которую получают компании-экспортеры, остается за рубежом, чтобы закупать импорт. Но эта доля может быть уменьшена, допустил депутат. В таком случае увеличится предложение валюты для продажи на российском рынке, и, соответственно, начнет укрепляться курс рубля.

Шаг ЦБ РФ, который отказался покупать валюту до конца этого года, Аксаков назвал правильным решением, которое призвано укрепить стабильность национальной валюты: меньше будет спроса на иностранную валюту — меньше она будет укрепляться по отношению к рублю.

Аксаков отметил, что в правительстве только что утвердили бюджет развития России на ближайшие три года. «Если та позиция, которая была озвучена и в ходе рассмотрения бюджета, и в ходе рассмотрения основных направлений денежно-кредитной политики, будет реализована, то стабильность национальной валюты гарантирована», — подчеркнул он.

По словам депутата, в этом году на рынке «сказались некоторые ситуации», в частности необходимость увеличить расходы на военные задачи, социальные вопросы и поддержку экономики. В итоге дефицит бюджета вместо запланированных 1,6 трлн рублей вырос более чем вдвое, что сказалось на инфляции. Сыграли свою роль и санкции. В частности, на падение рубля повлияло последнее санкционное решение, отметил депутат. В санкционный список попали 50 кредитных организаций, и иностранная валюта по их счетам сейчас практически не курсирует.

«Но если валюта не поступает в страну, значит ее меньше становится, и она становится дороже. Уверен, что эту ситуацию мы отрегулируем. Уже и ЦБ, и правительство включились в этот процесс. Объемы импорта у нас вполне достаточные для того, чтобы насытить страну необходимой валютой», — сказал Аксаков.

На вопрос, что делать гражданам, стоит ли бежать в обменники, Аксаков посоветовал лучше положить деньги в банк. «Я не бегу никуда, меня устраивает рубль. Я покупаю товары в рублях, плачу за услуги в рублях и поэтому использую только рубли для этих целей, мне иностранная валюта не нужна», — добавил он.