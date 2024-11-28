Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

ю-з.

 764мм 95%
Подробнее
1 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Глава комитета ГД по финансовому рынку рассказал, когда ситуация с курсом валют стабилизируется

Глава комитета ГД по финансовому рынку рассказал, когда ситуация с курсом валют стабилизируется

815
10 комментариев

Ситуация на валютном ранке находится под контролем Центробанка и правительства РФ. Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Сам он, по его словам, использует только рубли, и иностранная валюта ему не нужна.

Аксаков допустил, что в 2025 году, когда начнется новый этап реализации федерального бюджета, в России «включат такой ресурс, как обязательная продажа валюты», сообщает «Вы слушали Маяк». Он отметил, что довольно большой объем валюты, которую получают компании-экспортеры, остается за рубежом, чтобы закупать импорт. Но эта доля может быть уменьшена, допустил депутат. В таком случае увеличится предложение валюты для продажи на российском рынке, и, соответственно, начнет укрепляться курс рубля.

Шаг ЦБ РФ, который отказался покупать валюту до конца этого года, Аксаков назвал правильным решением, которое призвано укрепить стабильность национальной валюты: меньше будет спроса на иностранную валюту — меньше она будет укрепляться по отношению к рублю.

Аксаков отметил, что в правительстве только что утвердили бюджет развития России на ближайшие три года. «Если та позиция, которая была озвучена и в ходе рассмотрения бюджета, и в ходе рассмотрения основных направлений денежно-кредитной политики, будет реализована, то стабильность национальной валюты гарантирована», — подчеркнул он.

По словам депутата, в этом году на рынке «сказались некоторые ситуации», в частности необходимость увеличить расходы на военные задачи, социальные вопросы и поддержку экономики. В итоге дефицит бюджета вместо запланированных 1,6 трлн рублей вырос более чем вдвое, что сказалось на инфляции. Сыграли свою роль и санкции. В частности, на падение рубля повлияло последнее санкционное решение, отметил депутат. В санкционный список попали 50 кредитных организаций, и иностранная валюта по их счетам сейчас практически не курсирует.

«Но если валюта не поступает в страну, значит ее меньше становится, и она становится дороже. Уверен, что эту ситуацию мы отрегулируем. Уже и ЦБ, и правительство включились в этот процесс. Объемы импорта у нас вполне достаточные для того, чтобы насытить страну необходимой валютой», — сказал Аксаков.

На вопрос, что делать гражданам, стоит ли бежать в обменники, Аксаков посоветовал лучше положить деньги в банк. «Я не бегу никуда, меня устраивает рубль. Я покупаю товары в рублях, плачу за услуги в рублях и поэтому использую только рубли для этих целей, мне иностранная валюта не нужна», — добавил он.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Анатолий Аксаков Курс рубля
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Игорь Протасов
54 минуты
Когда власть сменится...
В д. Гадюкино - дожди.
58 минут
А почему такой умный глава комитета ГД по финансовому рынку в августе не рассказал россиянам, что в ноябре за доллар придется платить 110 рублей? Ну, раз он в теме. Или нет? И что такое "стабилизируется"? Перестанет падать на 8 процентов в день? Или начнет падать стабильно и равномерно? Замрёт на отметке 200? В чем смысл этого глупого слова "стабилизируется"?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10