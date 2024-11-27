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Афиша Plus В ТЮЗе представят «Первую любовь»

В ТЮЗе представят «Первую любовь»

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В преддверии зимы Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева готовит премьеру спектакля Галины Зальцман «Первая любовь», вдохновленного повестью И. С. Тургенева, написанной в 1860 году. Премьера состоится 29 ноября на большой сцене.

Рассказ главного героя, Владимира, о своей первой любви к красавице-княжне Зинаиде — это история о романтических чувствах, которые становятся важным уроком жизни, заставляя юношу смотреть на мир другими глазами.

В повести Тургенева любовь изображается как сила, которая может одновременно возвышать и разрушать. Первая любовь Владимира становится для него источником радости и страдания, жизни и боли. Но в этой истории влюбляется не только Владимир, любовь кардинально влияет на жизнь Зинаиды и отца Владимира... И для каждого из них любовь становится разрушительной силой, оставляющей неизгладимый след в памяти.

Постановку спектакля осуществила режиссер Галина Зальцман, а пьесу, специально написанную для этого спектакля, создала драматург и сценарист Анна Гейжан, победитель драматургического конкурса «ПЬесочница» III Межрегионального детского театрального фестиваля «Б'АРТ'О» ТЮЗа им. А. А. Брянцева.

Галина Зальцман рассказала о спектакле следующее: «Нам хотелось перевести повесть Тургенева на язык современности. Это история трагической любви и история взросления молодого человека. Даже став старше, он не может забыть о ней. Но его воспоминания — это не то, что было на самом деле. То, что было, и то, что мы помним — разные вещи».

«Первая любовь» — это путешествие во времени, которое произойдет в комнате заброшенного дома, где сквозь старый паркет и полуразрушенные стены растет «трава воспоминаний».

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