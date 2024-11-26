Проект Широтной магистрали в Петербурге должен выйти из экспертизы уже к весне

Планируемый срок получения положительного заключения Главгосэкспертизы на II–IV этапы Широтной магистрали скоростного движения — январь–февраль 2025 года. Начало активной стройки прогнозировали на конец следующего года.

По данным «Фонтанки», в Смольном ожидают, что этап II (от Витебского проспекта до Софийской улицы), этап III (от Софийской до Глухоозерского шоссе) и часть этапа IV (от Глухоозерского шоссе до Союзного проспекта) выйдут из экспертизы в январе. Для участка от Союзного до КАД плановый срок — февраль 2025-го. Проектировщиком является АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург». Концессионное соглашение на строительство II–IV этапов Широтной магистрали скоростного движения город и ВТБ подписали на прошлой неделе. Строить их будет компания ШМСС, чей главный акционер — ВТБ Инфраструктурный холдинг. Сметная стоимость строительства — около 240 млрд рублей, которые распределят между собой город, концессионер и федеральный бюджет. Открывать участки хотят в 2029–2031 годах.

Магистраль будет платной. Конкретная стоимость строительства неизвестна, предварительно на 2029 год наметили вилку от 23,5 до 112,8 рубля за километр в зависимости от категории транспортного средства.

По условиям соглашения город должен будет со своей стороны обеспечивать концессионеру минимальный гарантированный доход для покрытия его инвестиционных и эксплуатационных расходов. В свою очередь партнер будет возвращать концеденту часть собранной сверх этого предела выручки. По финансовой модели, эти расходы города могут составить порядка 70 млрд рублей, а в последующие годы он получит более 400 млрд.

Общая протяженность ШМСД составит 32,4 км (16,7 км — по Петербургу, 15,7 км — по Ленобласти, где заключили отдельную концессию на V и VI этапы). Первый этап — это Витебская развязка ЗСД, второй — от Витебского до Софийской улицы; третий — до улицы 2-й Луч; четвертый этап разбит на три очереди, включающие мост через Неву, и дойдет до Кольцевой.

Впоследствии через областные участки ШМСД предполагается интегрировать в общую сеть с КАД-2, которая начнет строиться с восточной дуги.



