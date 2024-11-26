РФ ввела персональные санкции против 30 граждан Британии

Россия 26 ноября ввела персональные санкции против 30 граждан Британии. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, это сделано в ответ на «враждебные действия британской стороны».

МИД РФ обвинил Великобританию в «дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространении дезинформации о ней, в том числе в контексте СВО, вкупе с военной поддержкой ВСУ».

За это в «стоп-лист» включили представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора и журналистов Великобритании, которые, по версии МИДа России, наиболее отличились на «антироссийской ниве».

Источник: Сайт МИД РФ







Источник: Сайт МИД РФ







Как заявляется, работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.