РФ ввела персональные санкции против 30 граждан Британии

Россия 26 ноября ввела персональные санкции против 30 граждан Британии. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, это сделано в ответ на «враждебные действия британской стороны».
МИД РФ обвинил Великобританию в «дискредитации действий России и ее изоляции на международной арене, распространении дезинформации о ней, в том числе в контексте СВО, вкупе с военной поддержкой ВСУ».
За это в «стоп-лист» включили представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора и журналистов Великобритании, которые, по версии МИДа России, наиболее отличились на «антироссийской ниве».
Как заявляется, работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.
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