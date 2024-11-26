Евро перерос 113 рублей, доллар взял «высоту» в 107

Курс рубля продолжает ослабляться. К вечеру 26 ноября стоимость российской валюты снизилась на 3,6% к доллару и евро, следует из данных международного рынка Форекс на портале Investing.

Курс доллара, который утром превысил 105 рублей, по данным на 17:25 мск шагнул за 107. Евро в моменте превышал 113 рублей.

После введения в июне 2024 года санкций США в отношении Московской биржи на ней перестали торговаться доллар и евро. Официальный курс этих валют устанавливается ЦБ РФ на основании внебиржевых торгов и данных банков.