Евро перерос 113 рублей, доллар взял «высоту» в 107

Курс рубля продолжает ослабляться. К вечеру 26 ноября стоимость российской валюты снизилась на 3,6% к доллару и евро, следует из данных международного рынка Форекс на портале Investing.
Курс доллара, который утром превысил 105 рублей, по данным на 17:25 мск шагнул за 107. Евро в моменте превышал 113 рублей.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на среду, 27 ноября, составил 105,06 рубля. Евро — почти 110,5 рубля.
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал курс не «хорошим или плохим», а «способствующим экспорту».
После введения в июне 2024 года санкций США в отношении Московской биржи на ней перестали торговаться доллар и евро. Официальный курс этих валют устанавливается ЦБ РФ на основании внебиржевых торгов и данных банков.
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