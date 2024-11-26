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Финансы Пробили сотню. Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей, евро — 110

Пробили сотню. Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей, евро — 110

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3 комментария

Курс доллара на мировом валютном рынке Forex на 11:40 по мск вырос до 105,5 рублей. Курс евро достиг отметки в 110 рублей.

Официальный курс доллара от Центробанка на 26 ноября — 103,79 рубля. Евро — 108,87 рубля.

Тем временем юань растет к рублю на 0,05%, свидетельствуют данные Мосбиржи, — до 14,44 рубля.

Ранее сегодня индекс Мосбиржи с утра обновил минимум 2024 года, опустившись до 2504,85 пункта, обратил внимание «Ъ».

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Комментарии
3
михаил.ру
4 минуты
Гойда!!!!! братья и сестры
Garik.Maremanov.1-1
9 минут
Стабильность по-путински.
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