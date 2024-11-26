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Общество Блогер Юрий Хованский разводится спустя год брака и бросает пить

Блогер Юрий Хованский разводится спустя год брака и бросает пить

1 868
6 комментариев

Блогер Юрий Хованский разводится с молодой женой Ксенией Хромовой спустя год брака и имеет все шансы стать трезвенником. О личных переживаниях мужчина рассказал в своем telegram-канале во вторник, 26 ноября.

В последнем посте Хованский делится далеко не счастливыми событиями из жизни. В первую очередь блогер рассказывает, что у него могут быть проблемы с периферической нервной системой. По словам Хованского, если диагноз подтвердится, то ему будет запрещено пить горячительные напитки до конца жизни. 

В завершение поста Юрий поделился личной новостью: он и его жена решили развестись. Хованский добавил, что этот период жизни стал для него особенно непростым.

Отметим, что о проблемах в семейной жизни блогер сообщил еще неделю назад. Тогда он написал, что разводиться не хочет, однако «смысла строить из себя кого-то, кем я не являюсь, я особого не вижу». 

Напомним, что два года назад видеоблогер заявил, что уехал из России из-за объявления в стране частичной мобилизации. С того момента он проживает в Сербии. Там же Хованский женился на Ксении, которая младше супруга более чем на десять лет.

В апреле 2023 года канал Хованского попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В октябре этого года стало известно, что Федеральная налоговая служба приняла решение включить каналы блогера в Telegram и Twitch в «черный список» из-за рекламы онлайн-казино.

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Комментарии
6
Zet
49 минут
кто это? зачем это?
C.B.
26 минут
Это кому-то интересно?
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