Виновато казино. Каналы Крида, Nekoglai, Хованского и не только внесли в реестр запрещенных сайтов

В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попали каналы некоторых популярных блогеров и стримеров. Среди них – Егор Крид, Nekoglai, Юрий Хованский и Гусейн Гасанов.

«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина отметила, что платформам уже направили требования от Роскомнадзора, чтобы ограничить доступ к этим аккаунтам на территории РФ. По ее словам, ФНС также сообщила о «комплексе контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

Корреспондент «Фонтанки» убедился, что ссылки на каналы этих блогеров действительно внесены в реестр запрещенных сайтов.



В марте Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и ФНС с просьбой разобраться с незаконной рекламой онлайн-казино. Тогда был опубликован список из 24 стримеров и блогеров.



Отметим, что Twitch ранее неоднократно штрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Последний раз это произошло 18 апреля, когда Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о боевых действиях на Украине.

