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    Виновато казино. Каналы Крида, Nekoglai, Хованского и не только внесли в реестр запрещенных сайтов

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    В реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора попали каналы некоторых популярных блогеров и стримеров. Среди них – Егор Крид, Nekoglai, Юрий Хованский и Гусейн Гасанов.

    Список блогеров 21 апреля опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина:

    • GENERALQW – Виктор Нигрини;
    • INDIAN0CH – Олег Горбенко;
    • KYIVSTONER – Альберт Васильев;
    • RXNEXUS – Игорь Лысаковский;
    • FOLLOWKUDES – Ильнур Хафизов;
    • VERSUTA – Арен Зурабян;
    • N3KOGLAI – Николай Лебедев;
    • KHOVANSKYTODAY – Юрий Хованский;
    • EGORKREED – Егор Крид;
    • ZUBAREFFF – Александр Зубарев;
    • A1TAODA – Игорь Сайганов;
    • FARBIZZBAT9 – Кирилл и Александр Волынкины;
    • GUSEINNEWS – Гусейн Гасанов;
    • MELLSTROY – Андрей Бурим.

    «Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино. В реестр запрещенных сайтов внесены ресурсы стримеров на площадках Twitch, Telegram, Kick», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

    Мизулина отметила, что платформам уже направили требования от Роскомнадзора, чтобы ограничить доступ к этим аккаунтам на территории РФ. По ее словам, ФНС также сообщила о «комплексе контрольно-аналитических мероприятий, касающихся возможного наличия признаков нарушения налогового законодательства».

    Корреспондент «Фонтанки» убедился, что ссылки на каналы этих блогеров действительно внесены в реестр запрещенных сайтов.

    В марте Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор и ФНС с просьбой разобраться с незаконной рекламой онлайн-казино. Тогда был опубликован список из 24 стримеров и блогеров.

    Отметим, что Twitch ранее неоднократно штрафовали за неудаление запрещенной в России информации. Последний раз это произошло 18 апреля, когда Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о боевых действиях на Украине.

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