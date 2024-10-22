ФНС внесет в реестр запрещенных сайтов каналы Хованского и стримера Jesus AVGN

В «черный список» попали страницы Хованского в Telegram и Twitch и страница стримера Jesus AVGN на стриминговой платформе Kick. Причиной, по словам Мизулиной, стала реклама онлайн-казино. Как говорится в ответе ФНС, опубликованном в ее Telegram-канале , соответствующее решение ведомство уже направило в Роскомнадзор.

Помимо этого, прокуратура Кемеровской области решила ограничить доступ к каналу Хесуса в Telegram в связи с распространением информации, которая «создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Соответствующее письмо ведомство направило в Генпрокуратуру. А в отношении самого стримера возбудили административное дело по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти или вражды») и проводится лингвистическая экспертиза, добавила Мизулина.

Jesus AVGN — один из самых известных и популярных русскоязычных стримеров видеоигр на Twitch. Родом он из Новокузнецка, но с 2021 года живет в США. Блогер Юрий Хованский стал известен широкой публике после задержания и ареста в 2021 году. Ему вменяли оправдание терроризма из-за песни про «Норд-Ост» и чеченцев. Спустя полгода, под Новый год, его выпустили из СИЗО. Позже дело переквалифицировали, а затем прекратили по истечении срока. В 2022 году он сообщил, что переехал в Сербию. В «черных списках» «Лиги безопасного интернета» из-за рекламы онлайн-казино его страницы светятся не впервые.