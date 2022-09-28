«Чемодан, вокзал, Сербия». Блогер Хованский подтвердил, что уехал из России

Юрий Хованский заявил, что уехал из России из-за объявления в стране частичной мобилизации. Об этом он сказал 28 сентября в интервью телеграм-каналу «Осторожно, новости».



По словам блогера, когда он оказался в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, над ним «смеялось полстраны», потому что он не уехал заранее, хотя его «предупреждал» коллега Андрей Нифедов.



«Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, не говоря об историях, которые та же Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться. <…> Получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады», — сказал он.

