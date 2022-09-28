    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, с-в

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.18eur56
    Тероборона ПетербургаБронь в ПетербургеМобилизация без военникаАптечка мобилизацииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    «Чемодан, вокзал, Сербия». Блогер Хованский подтвердил, что уехал из России

    5105

    Юрий Хованский заявил, что уехал из России из-за объявления в стране частичной мобилизации. Об этом он сказал 28 сентября в интервью телеграм-каналу «Осторожно, новости».

    По словам блогера, когда он оказался в СИЗО по уголовному делу об оправдании терроризма, над ним «смеялось полстраны», потому что он не уехал заранее, хотя его «предупреждал» коллега Андрей Нифедов.

    «Теперь как будто меня предупреждают десятки тысяч, не говоря об историях, которые та же Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться. <…> Получил свой загранпаспорт — и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады», — сказал он.

    Хованский добавил, что в Интернете над ним смеются и говорят, что его никто призывать по мобилизации не будет, однако блогер не хочет проверять это на себе.

    Накануне СМИ писали о том, что Хованского заметили в петербургском аэропорту Пулково, а затем в московском Домодедово. Журналисты предполагали, что он вылетал в Киргизию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close