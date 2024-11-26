В Музее истории религии покажут, какие сувениры привозили из Европы путешественники 200-300 лет назад

Музей покажет предметы из коллекций Юсуповых, Воронцовых-Дашковых, Вяземских и других знаменитых коллекционеров. Среди них будут полотна «Мадонна с младенцем, читающая книгу» (Болонья, XVII в.), «Молящаяся Мадонна» (Италия, XVII в.), «Поклонение Младенцу Христу» (Венеция, 1550-е), рыцарский доспех XIX века из Венеции и многое другое.

Гран-туры молодых европейских аристократов были важной частью образования: в путешествиях отпрыски знатных семей должны были завязать связи при дворах европейских монархов, познакомиться с умнейшими людьми Европы и увидеть лучшие произведения искусства. Гран-тур предполагал посещение главных европейских городов, однако ключевыми точками были города Италии: Рим, Венеция, Флоренция. Туда молодые аристократы ехали нескончаемым потоком. Многие из них публиковали описания своих путешествий.

Русские аристократы присоединились к этой тенденции в XVIII веке. В музее отмечают, что период до наполеоновских войн был настоящим золотым веком Больших путешествий. Но и в XIX столетии молодые аристократы по-прежнему ехали в Италию. Уже тогда существовала целая индустрия по обслуживанию путешественников: они могли собрать коллекцию ренессансных и античных памятников (или моделей памятников и копий картин). Многие из привезённых таким образом предметов со временем оказались в запасниках музеев, и сегодня зрители редко их видят. На выставке вы как раз сможете с ними познакомиться.