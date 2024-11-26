«Ъ»: администрация президента готовит изменения для учета KPI губернаторов

В администрации президента разрабатывают обновленные ключевые показатели эффективности (KPI) для губернаторов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет 26 ноября «Коммерсантъ».

По информации издания, в перечень показателей эффективности намерены добавить больше параметров, которые измеряются социологически. Сейчас KPI губернаторов определяется в основном цифрами статистики, а в администрации президента хотят знать, как те или иные изменения оценивают граждане.

Перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов утвержден указом президента РФ от 4 февраля 2021 года. В нем содержится 20 пунктов, и только один — доверие к власти — измеряется социологически. Он учитывает доверие как к главам регионов, так и к президенту, и играет очень важную роль при принятии решения о продлении полномочий губернатора или о его отставке, отмечает «Ъ». По сведениям издания, измерением этого показателя занимается сама администрация президента, в том числе на основе закрытого исследования «Георейтинг» фонда «Общественное мнение».

Другие показатели, вроде уровня бедности, качества среды, состояния дорог, рассчитываются статистически. Методику для этого определяет правительство. Однако теперь в Кремле считают, что статистику нужно подкрепить социологической оценкой. По информации одного из источников «Ъ», там действуют в соответствии с поручениями, данными президентом в февральском послании Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что главный результат национальных программ измеряется оценкой людей.

Предполагается, что обновленные показатели эффективности для губернаторов вскоре закрепят в документах, в том числе указом президента.