В РФ хотят штрафовать до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям

За продажу табачной продукции детям планируют ввести штрафы до 2 миллионов рублей. Это следует из текста законопроекта, который в ближайшее время внесут в Госдуму РФ, пишет ТАСС 26 ноября.
Поправки внесут в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно им, штраф за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним составит от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от полумиллиона до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. На сегодняшний день штрафы составляют от 40 до 600 тысяч рублей.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект рассмотрят в нижней палате парламента «в последние дни сессии либо в приоритетном порядке в начале января». Кроме того, он отметил, что инициатива будет направлена в рассылку в регионы, а поправки коснутся как КоАП, так и Уголовного кодекса.
Напомним, что с 1 сентября вступили в силу новые требования к продаже табачной продукции — соответствующее постановление правительство утвердило еще в марте. Для жидкостей для вейпов, стиков и «одноразок» ввели минимальные розничные цены, дешевле которых продавать эти товары нельзя.
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