В РФ хотят штрафовать до 2 млн рублей за продажу сигарет и вейпов детям

За продажу табачной продукции детям планируют ввести штрафы до 2 миллионов рублей. Это следует из текста законопроекта, который в ближайшее время внесут в Госдуму РФ, пишет ТАСС 26 ноября.

Поправки внесут в статью 14.53 КоАП РФ. Согласно им, штраф за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним составит от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от полумиллиона до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. На сегодняшний день штрафы составляют от 40 до 600 тысяч рублей.