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Образ жизни Чипсы вызывают рак? Вы точно откажетесь от них после этих слов врача

Чипсы вызывают рак? Вы точно откажетесь от них после этих слов врача

Разбираемся, кому нельзя есть этот продукт

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8 комментариев

Все мы время от времени балуем себя вредной едой. Она открыто продается и активно рекламируется, однако может сильно ухудшить здоровье. Вместе с гастроэнтерологом Эльвирой Белёвой наши архангельские коллеги обсудили, чем опасны чипсы.

В их составе не только картофель и специи, но также трансжиры и натрий (да-да, та самая соль), которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

— Чипсы жарятся не на качественном масле, и мы получаем достаточно вредные компонент — акриламид. Как раз этот компонент вызывает повышение холестерина низкой плотности, который в простонародье называют «плохой холестерин». Кроме того, увеличивается риск возникновения раковых клеток, вредные вещества распределяются по всему организму, — объясняет врач Эльвира Белёва.

От такой закуски стоит отказаться, если у вас есть ряд заболеваний

Чрезмерное употребление чипсов вызывает повышение артериального давления и противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А если уже есть проблемы с ЖКТ, то даже одна пачка может вызвать обострение.

— Если вы потенциально здоровый человек и вы едите чипсы раз в неделю или две, в принципе, ничего не будет. Но если к своему возрасту вы успели накопить какие-то болячки, например ожирение, холестерин высокий, проблемы с сердцем, с суставами (артрит, артроз), эрозии и язвы, гастрит и панкреатит, то одного раза хватит, чтобы вызвать обострение, — рассказывает гастроэнтеролог.

Кроме того, усилители вкуса сильно вредят рецепторам, и человеку перестает нравиться обычная еда: она кажется безвкусной. Так пищевые привычки нарушаются, вредного и соленого хочется еще больше, а здоровье ухудшается сильнее.

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Комментарии
8
lachavoje
57 минут
Я их люблю, но у меня денег на них нет(
Арсений с Калининского
44 минуты
А я люблю чипсы. Но покупаю такие где в составе нет всяких вкусовых добавок и химии, только картофель и соль.
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