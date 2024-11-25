Путепровод над трассой М-11 между Ушаками и Тарасово вернулся в строй на месяц раньше срока: об этом 25 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, круглосуточные работы по внеплановому ремонту проезжей части и бетонных опор, в которые врезался грузовик, дорожные рабочие вели с учетом важности транспортной артерии для жителей.
«Зато уже сегодня жители Усадища, Тарасово, Андрианово, Рублево и других деревень Тосненского района вместо длинного объезда вернулись к привычной схеме движения», — написал губернатор в своем телеграм-канале и добавил, что завтра по путепроводу также возобновится движение автобуса № 326 «Тосно — Рублево».
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