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Авто Путепровод над трассой М-11 между Ушаками и Тарасово вернулся в строй на месяц раньше срока

Путепровод над трассой М-11 между Ушаками и Тарасово вернулся в строй на месяц раньше срока

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2 комментария

Путепровод над трассой М-11 между Ушаками и Тарасово вернулся в строй на месяц раньше срока: об этом 25 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, круглосуточные работы по внеплановому ремонту проезжей части и бетонных опор, в которые врезался грузовик, дорожные рабочие вели с учетом важности транспортной артерии для жителей.

«Зато уже сегодня жители Усадища, Тарасово, Андрианово, Рублево и других деревень Тосненского района вместо длинного объезда вернулись к привычной схеме движения», — написал губернатор в своем телеграм-канале и добавил, что завтра по путепроводу также возобновится движение автобуса № 326 «Тосно — Рублево».

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Трасса М-11 Путепровод Александр Дрозденко Ленобласть
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Комментарии
2
Петренков Эдуард
1 час
пожалуйста, перебросьте бригаду к нам, в токсовский туннель. Там 7 метров швов второй месяц ковыряют
Отец Родной
47 минут
Это потому что с 89 станций метро все силы были брошены? Других причин не видно
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