«Адмиралтейские верфи» вложат 1,7 млрд рублей, чтобы строить суда побольше

Спуск на воду танкера «Михаил Ульянов» на территории «Адмиралтейские верфи». 31 октября 2008 года. Источник: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский







О реконструкции территории «Адмиралтейских верфей» мечтают с 2019 года. Сейчас они как никогда близки к реализации задуманного — план модернизации уже вынесен на общественное обсуждение. Если все пройдет гладко, переделка территории обойдется в 1,7 млрд рублей, а в Петербурге появится еще один намыв, хотя и совсем маленький.

Ждут обратную связь

Комитет по природопользованию и охране окружающей среды на своем сайте вынес на общественное обсуждение проект по реконструкции территории завода «Адмиралтейские верфи».

Как следует из проекта, который специально для «Адмиралтейских верфей» в октябре прошлого года разработало ООО «ЭМС Инжиниринг», в ходе масштабной реконструкции глубоководной достроечной набережной на территории завода возведут строительную площадку для стапельной сборки. Ознакомиться с проектом и направить замечания можно вплоть до 21 декабря на официальном сайте комитета, оценку воздействия предполагаемых усовершенствований на окружающую среду планируют провести до 8 января следующего года.

Контракт на разработку проектной документации с ООО «ЭМС Инжиниринг» «Адмиралтейские верфи» заключили в декабре 2019 года, техническое задание главный инженер верфей утвердил в мае 2022-го.

Чем интересен проект

Согласно документации, строительство предполагается провести в три этапа. В первую очередь строятся глубоководная достроечная набережная (секции с 12-й по 22-ю) протяженностью 275 метров и отметкой дна у кордона — минус 12,1 м, склад баллонов газообразных продуктов, насосная станция технической воды, две трансформаторные подстанции, ЦОД и две канализационные станции. Общая площадь всех возводимых сооружений — 1,125 тыс. квадратных метров.

Вторая очередь предусматривает достройку глубоководной достроечной набережной (с 1-й по 11-ю секции) протяженностью 295 метров, возведение двух трансформаторных подстанций, одной компрессорной и одной канализационной общей площадью 200,8 кв. м.

На третьем этапе возводится площадка для стапельной сборки площадью 11,379 тыс. кв. м, еще одна трансформаторная подстанция и одна компрессорная, суммарно на 51,2 кв. метра.

Для того, чтобы разместить секции достроечной набережной с 19-й по 20-ю, необходимо образовать искусственный земельный участок в акватории реки Большой Невы, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 78:32:0001004:6, говорится в проекте.

Как следует из координат, описывающих в проекте расположение намыва, он находится в непосредственной близости от здания цеха № 10. Ориентировочно он займет площадь 700 квадратных метров, объем насыпи составит 2,100 тыс. куб. м, то есть 3 метра высотой.

Участок «Адмиралтейских верфей», к которому примыкает намыв Источник: yandex.ru/map-constructor/







Две существующие постройки, согласно проекту, придется снести. Речь идет о насосной станции № 2 (от нее избавятся на первом этапе) и здании БКНС-5Ю (демонтируют на втором этапе).

Для чего это нужно

Площадка для стапельной сборки нужна для соединения укрупненных секций строящихся судов, насыщенных комплектным оборудованием, а также сборки крупногабаритных тяжелых модулей заводов СПГ и нефтехимии, следует из пояснительной записки к проекту. Для сборки блоков на проектируемой площадке установят козловой кран грузоподъемностью 320 тонн и оснастят подкрановыми путями. Согласно производственной программе, на площадке будут собирать 20 тыс. тонн блоков и секций ежегодно.

Запланированная проектом достроечная набережная позволит достраивать на плаву одновременно по трем заказам суда длиной 255 метров, шириной 40, дедвейтом 70 тыс. тонн и осадкой 9,5 м.

В целом «Адмиралтейские верфи» и сейчас могут строить суда даже большей длины. Например, в 2008 году на воду был спущен танкер «Михаил Ульянов» длиной 263 метра и шириной 34 метра, а в 2009 году такой же «Кирилл Лавров». Однако это были единичные примеры, и строить одновременно по несколько таких больших судов предприятие раньше не могло.

Сколько это стоит

По сметному расчету, в базисных ценах реконструкция территории «Адмиралтейских верфей обойдется в 1,71 млрд рублей, из них 0,79 млрд рублей — затраты на строительно-монтажные работы.

Отдельных капиталовложений потребует демонтаж существующих зданий и вынос сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. По смете в текущем уровне цен снос обойдется в 496,6 млн рублей, вынос сетей — в 52,9 млн.

Предполагается, что строительство продлится 4 года.

«Подвести под максимально разрешенную осадку»

На запрос «Фонтанки» о том, почему назрела необходимость реконструировать достроечную набережную и искусственно расширять территорию, в «Адмиралтейских верфях» оперативно не ответили. Пока не прошли общественные слушания, рано говорить и о сроках начала строительства.

Что касается углубления дна до 12,1 метра, заложенного проектом, мотивация «Адмиралтейских верфей» может быть продиктована в перспективе строительством судов с большей осадкой. Сейчас Морской канал предназначен для прохода судов с осадкой не более 11 метров, считает собеседник «Фонтанки» в отрасли.

— В канале максимальная глубина 12 метров. Скорее всего, они хотят все подвести под максимально разрешенную осадку 11 метров, — поделился он.

Оживление проекта по контракту, заключенному пять лет назад, может быть продиктовано выселением «Адмиралтейских верфей» с Ново-Адмиралтейского острова, где город совместно с ВТБ собирается строить концертный комплекс, а также замаячившей этой весной перспективой возможного строительства Ново-Адмиралтейского моста.

Сейчас на Ново-Адмиралтейском острове расположены несколько цехов судостроительного завода (в том числе сборочный и монтажный), и хотя производства в них сейчас минимум, писала «Фонтанка», логично предположить, что именно их могут переселить на модернизированные территории Галерного острова. Тем более что о грандиозных планах по великому переселению верфей из Петербурга куда подальше, которые поддержал председатель совета директоров ОСК Андрей Костин, пока никто не вспоминает.