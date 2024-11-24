В автобусе на Лиговском произошел взрыв. Пострадала пассажирка

На Лиговском проспекте вечером в воскресенье произошел взрыв в салоне рейсового автобуса, который двигался по маршруту № 26. В результате инцидента пострадала одна из пассажирок. Об этом 24 ноября «Фонтанке» сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».



Взрыв сотряс пассажирский автобус, когда он проезжал мимо «Гипер Ленты». Кроме пострадавшей, все остальные пассажиры покинули автобус самостоятельно после остановки. Женщина находится в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.



«Обстоятельства инцидента уточняются. Пострадавшая госпитализирована», — уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».