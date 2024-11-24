Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 766мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Промышленный Петербург
Обыски по делу о госизмене
Что будет с ценами и ставкой
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Происшествия В автобусе на Лиговском произошел взрыв. Пострадала пассажирка

В автобусе на Лиговском произошел взрыв. Пострадала пассажирка

22 178
35 комментариев

На Лиговском проспекте вечером в воскресенье произошел взрыв в салоне рейсового автобуса, который двигался по маршруту № 26. В результате инцидента пострадала одна из пассажирок. Об этом 24 ноября «Фонтанке» сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Взрыв сотряс пассажирский автобус, когда он проезжал мимо «Гипер Ленты». Кроме пострадавшей, все остальные пассажиры покинули автобус самостоятельно после остановки. Женщина находится в больнице. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

«Обстоятельства инцидента уточняются. Пострадавшая госпитализирована», — уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В некоторых Telegram-каналах распространилась информация о взрыве одной из составляющих пневмосистемы, регулирующей открытие и закрытие дверей, но официального подтверждения этих сведений не поступало.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Автобус Взрыв
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED48
Гнев
ANGRY46
Печаль
SAD27
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Nikita Zh
1 час
на 26 ходят в основном либо новенькие лазурные, либо полуживие белые на газу. И газом в салоне периодически пованивает. 26 - очень длинный маршрут.
Гость
1 час
В сериале ужасов "Лазурный автобус" сюжет развивается както слишком круто
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50