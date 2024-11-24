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Финляндия На севере Финляндии — полярная ночь, а на юге готовятся к наводнениям

На севере Финляндии — полярная ночь, а на юге готовятся к наводнениям

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7 комментариев

В самом северном муниципалитете Финляндии Утсйоки сегодня, 24 ноября, начинается полярная ночь: в следующий раз солнце поднимется там над горизонтом почти через два месяца, 17 января 2025 года.

В то же время, по информации издания Yle, в южных и западных регионах страны объявлены предупреждения о наводнениях. Наиболее серьезные предупреждения касаются регионов Похьянмаа и Южная Похьянмаа, где прогнозируются разливы рек и возможные повреждения зданий.

Погода начнет меняться вечером в воскресенье, а новая неделя начнется с ветра и дождя. На севере осадки в основном будут в виде снега, а в южной и центральной частях страны, где температура будет выше нуля, осадки в виде дождя угрожают вывести реки из берегов.

Несколько дней назад Финляндию накрыло штормом «Яри»: тысячи жителей страны остались без электричества из-за непогоды.

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Финляндия Наводнение Полярная ночь
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Комментарии
7
ixform
49 минут
а мирно жить только при Демократии то есть при когерентности социальных систем диктатура в Финляндии невозможна, крах ЕС маловероятен следовательно будет долгая конфронтация
Гость
59 минут
Климатическое оружие это не шутки.
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