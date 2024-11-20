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Финляндия 45 тысяч финнов без света, обрушился под снегом гольф-центр: в Суоми разгулялась «Яри»

45 тысяч финнов без света, обрушился под снегом гольф-центр: в Суоми разгулялась «Яри»

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6 комментариев

Финляндия переживает шторм «Яри». Сильные порывы ветра в центральной и южной частях страны сопровождаются метелью и снегопадами. В Суоми перебои с электроснабжением, аварии на дорогах и падение деревьев и даже обрушение зданий, сообщают финские СМИ.

Как пишет вечером 20 ноября Helsingin Sanomat, уже после полудня тысячи жителей страны остались без электричества из-за непогоды, а к вечеру количество пострадавших от отключений превысило 45 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в городе Нокиа, где более 3 600 домов остались без электричества. В Ловиисе число отключённых клиентов превысило 3 400, а в Порвоо — около 3 000.

Из-за мощного снегопада в Эспоо обрушился надувной зал, сообщает Yle. Он использовавался в основном для занятий гольфом. Согласно информации спасательной службы, персонал зала вовремя эвакуировал находившихся внутри людей. Пострадавших нет.

На дорогах десятки аварий. Наиболее серьёзный инцидент произошёл в Порвоо около 16:00: там школьный автобус съехал с дороги. Водитель и восемь пассажиров доставлены в больницу для обследования.

В Куоволе произошла авария с участием трёх автомобилей, один из которых принадлежал вооружённым силам Финляндии. В нём находились водитель и двое военнослужащих.
С начала ноября это уже второй крупный шторм в Финляндии. Прошлый был такой силы, что, как писала «Фонтанка», сорвал с места автомобильный паром.

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Яри Шторм Финляндия
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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
5 минут
Што, мёрзнут как рощинские?! Так им!
Гость
2 минуты
эти фины ни с чем не могут справиться . Ахахаха
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