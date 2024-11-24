При ночном пожаре во Фрунзенском районе пострадал петербуржец

В четырехкомнатной квартире дома на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга ночью произошел пожар. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС Северной столицы.
Сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 06:26. На борьбу с огнем отправились три единицы техники и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр (из 10 квадратных метров комнаты), но без пострадавших не обошлось: один мужчина был госпитализирован.
Огонь удалось потушить в 07:01.
Накануне, 23 ноября, мужчина погиб в результате «кухонного» пожара в пятиэтажке Кировского района Петербурга.
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