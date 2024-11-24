При ночном пожаре во Фрунзенском районе пострадал петербуржец

В четырехкомнатной квартире дома на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга ночью произошел пожар. Об этом сообщает оперативный штаб МЧС Северной столицы.

Сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 06:26. На борьбу с огнем отправились три единицы техники и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр (из 10 квадратных метров комнаты), но без пострадавших не обошлось: один мужчина был госпитализирован.