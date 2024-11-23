Мужчина погиб в результате «кухонного» пожара в Автово

Кухня в пятиэтажке Кировского района Петербурга загорелась субботним вечером 23 ноября. Без жертв не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к пятиэтажке на Автовской улице, 25, вызвали немногим позже половины шестого часа вечера. Помощь требовалась в трёхкомнатной квартире — огонь вспыхнул на кухне.

Обгорели полтора из шести квадратных метров помещения. Силами трёх расчётов пожар потушили менее чем за полчаса. В ведомстве уточнили, что погиб мужчина.