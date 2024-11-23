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Общество Визовый центр Италии в Петербурге сократил сроки подачи документов. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки

Визовый центр Италии в Петербурге сократил сроки подачи документов. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки

1 699
4 комментария

Визовый центр Италии в Петербурге сообщил о сокращении сроков подачи документов. Подать заявление теперь можно за 15 дней до предполагаемого отъезда.

Информация об этом появилась на сайте центра. Ранее, в период высокой загруженности, документы на визу принимались не менее чем за 60 дней до поездки. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки и ранее.

«Предполагаемое начало поездки следует понимать как дату отъезда из места, где подается заявление на получение визы», — уточняется на сайте.

Генеральное консульство Италии в Петербурге предупреждает, что заявки с датой начала поездки менее чем через 15 дней рассматривать не будут.

Ранее «Фонтанка» писала, как получить шенгенскую визу в Петербурге и с какими трудностями сталкиваются туристы. В случае с «итальянцами» — это большие сроки рассмотрения и получение документов прямо перед вылетом, а иногда и неполучение вовсе.

С сентября консульство Италии в Петербурге ввело дополнительное требование: вместе с заявкой нужно предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Эти данные можно запросить через «Госуслуги» и заверить электронной подписью.

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Комментарии
4
Игорь Протасов
23 минуты
Да какая сейчас Италия... банковские карты не работают... прямого авиасообщение нет... а тут ещё безумный предводитель обещает всех в рай отправить...
Гость
1 час
Чуть что и тут же надо хрюкнуть ,а на украине ууууу
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