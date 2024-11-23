Визовый центр Италии в Петербурге сократил сроки подачи документов. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки

Визовый центр Италии в Петербурге сообщил о сокращении сроков подачи документов. Подать заявление теперь можно за 15 дней до предполагаемого отъезда.

Информация об этом появилась на сайте центра. Ранее, в период высокой загруженности, документы на визу принимались не менее чем за 60 дней до поездки. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки и ранее.