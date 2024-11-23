Визовый центр Италии в Петербурге сократил сроки подачи документов. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки

Визовый центр Италии в Петербурге сообщил о сокращении сроков подачи документов. Подать заявление теперь можно за 15 дней до предполагаемого отъезда.
Информация об этом появилась на сайте центра. Ранее, в период высокой загруженности, документы на визу принимались не менее чем за 60 дней до поездки. Теперь их можно подать за 15 дней до поездки и ранее.
«Предполагаемое начало поездки следует понимать как дату отъезда из места, где подается заявление на получение визы», — уточняется на сайте.
Генеральное консульство Италии в Петербурге предупреждает, что заявки с датой начала поездки менее чем через 15 дней рассматривать не будут.
Ранее «Фонтанка» писала, как получить шенгенскую визу в Петербурге и с какими трудностями сталкиваются туристы. В случае с «итальянцами» — это большие сроки рассмотрения и получение документов прямо перед вылетом, а иногда и неполучение вовсе.
С сентября консульство Италии в Петербурге ввело дополнительное требование: вместе с заявкой нужно предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Эти данные можно запросить через «Госуслуги» и заверить электронной подписью.
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