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Город Общество «В общем, сумасшедший дом». В визовом центре Италии загадочный сбой «заморозил» документы 38 петербуржцев

«В общем, сумасшедший дом». В визовом центре Италии загадочный сбой «заморозил» документы 38 петербуржцев

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11 комментариев

Попытка получить визу в Италию для петербуржца Андрея обернулась полным крахом: накануне вылета он остался без визы, без паспорта и без возможности отправиться в отпуск.

— Только тур и билеты обошлись мне в 120 тысяч рублей, еще 23,5 тысячи с нас взяли на консульский сбор и на оказание услуг визового центра. В итоге я остался без отдыха, теперь у меня отпуск в следующем календарном году, — сетует он.

Планировать поездку в Италию, намеченную на 21 сентября, Андрей начал за полгода, рассказал он «Фонтанке». Документы на визу подал ровно за 6 месяцев до даты поездки, заключил договор с визовым центром, оплатил консульский сбор и услуги визового центра.

— На сайте был указан срок рассмотрения до 45 рабочих дней, затем он увеличился до 60. В течение полугода мы дважды направляли обращения в консульство с просьбой не забыть про нас. Ответа не поступило, из консульства нам никто не звонил и не писал. Мы регулярно звонили в визовый центр, на что получали ответ, что паспорта возвращают за 1–2 дня до даты поездки, — рассказывает Андрей.

В минувшую пятницу, 20 сентября (за 8 часов до вылета), Андрей пришел за документами в визовый центр (Казанская улица, 1/25). Вместе с ним очереди дожидались 38 человек, Андрей слышал, как им озвучивали их номера. Каково же было его удивление, когда сотрудники бессильно развели руками:

— Объяснили: «Документы не готовы, ваши паспорта в консульстве». На вопросы, что можно предпринять, потому как у многих вылеты уже через несколько часов, сотрудники отвечали: «Ничем не можем помочь, обращайтесь в консульство», — рассказывает Андрей.

Точно такой же ответ получили, по словам Андрея, все, кто вместе с ним находился в визовом центре.

— Я не увидел ни одного человека, кому бы дали белый конверт. Все сразу начали куда-то звонить, что-то выяснять, сотрудники начали кричать: «Уберите телефоны, у нас запрещено!», в общем, сумасшедший дом, — негодует он.

Поход в консульство тоже ничего не дал.

— По домофонной связи еще раз объяснили ситуацию, что вылет через несколько часов, а у нас даже нет паспортов. На что получили ответ: «Помочь ничем не можем, обращайтесь в визовый центр», — говорит он.

Во вторник, 24 сентября, на сайте визового центра Андрей обновил статус своих документов и увидел, что там, как и прежде, стоит отметка «Документы переданы в консульство».

В надежде получить объяснения Андрей отправил претензию в Генеральное консульство Италии в Москве и Петербурге.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Тамара (она подавала документы на визу 26 июня), проблем с подачей документов на визу в Петербурге нет.

— Достаточно легко записаться на эту подачу в визовый центр через официальный сайт. Я спокойно выбрала нужный мне день, 26 июля, буквально через месяц, — делится она.

А вот с обратной связью в визовом центре — полный аут, отмечает Тамара. Среди тех, кто не смог получить документы в пятницу, оказалась ее знакомая.

— Она должна была улетать 21 сентября, а визу получила только сегодня. Что это был за сбой, сказать сложно. Мы пытались разными путями получить информацию. Я лично звонила в консульство (генеральное консульство в Петербурге. — Прим. ред.), и на телефон-коммутатор, и в визовый центр. Ну, там такая круговая порука. Визовый центр говорит, что это консульство виновато, консульство говорит, что визовый центр лукавит. В общем, непонятно, кто в этом виноват, но часть людей не улетела, — отмечает Тамара.

Тамара все же рассчитывает, что загадочный сбой рассосался, и в считаные дни, что остались до вылета, надеется документы получить.

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Комментарии
11
Хейм
41 минута
Та же ерунда была по весне, подался семье на виды за 3 месяца - получили разовые на 2 недели, причем выдали за 3 дня до вылета. Это особенность итальянского консульства в СПб, такие вот они особо одаренные
Счастливый дедушка
1 час
Да, там сложно. Пока Бог миловал, дали за день до вылета и на пол-года. А Андрею буянить надо в другом месте, а здесь сказать спасибо, что вообще с ним разговаривают. Как-то раньше на пять лет давали за неделю и стоило в три раза дешевле. Что же случилось??? А, Андрюха?
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