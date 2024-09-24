«В общем, сумасшедший дом». В визовом центре Италии загадочный сбой «заморозил» документы 38 петербуржцев

Попытка получить визу в Италию для петербуржца Андрея обернулась полным крахом: накануне вылета он остался без визы, без паспорта и без возможности отправиться в отпуск.



— Только тур и билеты обошлись мне в 120 тысяч рублей, еще 23,5 тысячи с нас взяли на консульский сбор и на оказание услуг визового центра. В итоге я остался без отдыха, теперь у меня отпуск в следующем календарном году, — сетует он.



Планировать поездку в Италию, намеченную на 21 сентября, Андрей начал за полгода, рассказал он «Фонтанке». Документы на визу подал ровно за 6 месяцев до даты поездки, заключил договор с визовым центром, оплатил консульский сбор и услуги визового центра.



— На сайте был указан срок рассмотрения до 45 рабочих дней, затем он увеличился до 60. В течение полугода мы дважды направляли обращения в консульство с просьбой не забыть про нас. Ответа не поступило, из консульства нам никто не звонил и не писал. Мы регулярно звонили в визовый центр, на что получали ответ, что паспорта возвращают за 1–2 дня до даты поездки, — рассказывает Андрей.



В минувшую пятницу, 20 сентября (за 8 часов до вылета), Андрей пришел за документами в визовый центр (Казанская улица, 1/25). Вместе с ним очереди дожидались 38 человек, Андрей слышал, как им озвучивали их номера. Каково же было его удивление, когда сотрудники бессильно развели руками:



— Объяснили: «Документы не готовы, ваши паспорта в консульстве». На вопросы, что можно предпринять, потому как у многих вылеты уже через несколько часов, сотрудники отвечали: «Ничем не можем помочь, обращайтесь в консульство», — рассказывает Андрей.



Точно такой же ответ получили, по словам Андрея, все, кто вместе с ним находился в визовом центре.



— Я не увидел ни одного человека, кому бы дали белый конверт. Все сразу начали куда-то звонить, что-то выяснять, сотрудники начали кричать: «Уберите телефоны, у нас запрещено!», в общем, сумасшедший дом, — негодует он.



Поход в консульство тоже ничего не дал.



— По домофонной связи еще раз объяснили ситуацию, что вылет через несколько часов, а у нас даже нет паспортов. На что получили ответ: «Помочь ничем не можем, обращайтесь в визовый центр», — говорит он.



Во вторник, 24 сентября, на сайте визового центра Андрей обновил статус своих документов и увидел, что там, как и прежде, стоит отметка «Документы переданы в консульство».



В надежде получить объяснения Андрей отправил претензию в Генеральное консульство Италии в Москве и Петербурге.



Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Тамара (она подавала документы на визу 26 июня), проблем с подачей документов на визу в Петербурге нет.



— Достаточно легко записаться на эту подачу в визовый центр через официальный сайт. Я спокойно выбрала нужный мне день, 26 июля, буквально через месяц, — делится она.



А вот с обратной связью в визовом центре — полный аут, отмечает Тамара. Среди тех, кто не смог получить документы в пятницу, оказалась ее знакомая.



— Она должна была улетать 21 сентября, а визу получила только сегодня. Что это был за сбой, сказать сложно. Мы пытались разными путями получить информацию. Я лично звонила в консульство (генеральное консульство в Петербурге. — Прим. ред.), и на телефон-коммутатор, и в визовый центр. Ну, там такая круговая порука. Визовый центр говорит, что это консульство виновато, консульство говорит, что визовый центр лукавит. В общем, непонятно, кто в этом виноват, но часть людей не улетела, — отмечает Тамара.



Тамара все же рассчитывает, что загадочный сбой рассосался, и в считаные дни, что остались до вылета, надеется документы получить.

