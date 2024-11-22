В Тихвине легковушка насмерть сбила пенсионерку. За рулем был полицейский

В Тихвине 83-летняя женщина скончалась в больнице после ДТП с легковушкой. За рулем автомобиля находился сотрудник районной полиции. Подробности произошедшего 22 ноября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В четверг, 21 ноября, рано утром у дома № 40 по улице Карла Маркса произошло ДТП. Молодой человек ехал на автомобиле «Киа Спектра». В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора переходила пенсионерка. Машина сбила женщину, когда та уже практически перешла проезжую часть. После этого пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были многочисленные переломы. Пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.
Правоохранители выяснили, что за рулем машины находился 21-летний полицейский. Он ехал на своем автомобиле в нерабочее время. Водитель был трезв.
По факту случившегося проводится служебная проверка.
«В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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