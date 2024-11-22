В Тихвине легковушка насмерть сбила пенсионерку. За рулем был полицейский

В Тихвине 83-летняя женщина скончалась в больнице после ДТП с легковушкой. За рулем автомобиля находился сотрудник районной полиции. Подробности произошедшего 22 ноября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 21 ноября, рано утром у дома № 40 по улице Карла Маркса произошло ДТП. Молодой человек ехал на автомобиле «Киа Спектра». В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора переходила пенсионерка. Машина сбила женщину, когда та уже практически перешла проезжую часть. После этого пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были многочисленные переломы. Пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.