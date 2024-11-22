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Происшествия В Тихвине легковушка насмерть сбила пенсионерку. За рулем был полицейский

В Тихвине легковушка насмерть сбила пенсионерку. За рулем был полицейский

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1 комментарий

В Тихвине 83-летняя женщина скончалась в больнице после ДТП с легковушкой. За рулем автомобиля находился сотрудник районной полиции. Подробности произошедшего 22 ноября «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 21 ноября, рано утром у дома № 40 по улице Карла Маркса произошло ДТП. Молодой человек ехал на автомобиле «Киа Спектра». В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора переходила пенсионерка. Машина сбила женщину, когда та уже практически перешла проезжую часть. После этого пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее были многочисленные переломы. Пенсионерка скончалась, не приходя в сознание.

Правоохранители выяснили, что за рулем машины находился 21-летний полицейский. Он ехал на своем автомобиле в нерабочее время. Водитель был трезв.

По факту случившегося проводится служебная проверка.

«В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
3
Гость
19 минут
Как самоуверенно они уверены что что бы они ни сделали им ничего за это не будет. Ау, очнитесь, 90е давно прошли!
Гость
11 минут
Вот он честный неподкупный полиционер: в 21 год уже на собственную помойку заработал и на права сам сдал.
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