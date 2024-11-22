На экранах — драма «Птица», показанная на Каннском фестивале

28 ноября в российский прокат выходит картина британского режиссера Андреа Арнольд «Птица». В центре сюжета — 12-летняя Бэйли, которая ругается со своим непутевым отцом, дружит с местной шпаной и страдает от скуки. Когда отец объявляет ей, что намерен жениться, Бэйли убегает из дома и знакомится со странным парнем по кличке Птица. Он ищет своих родителей…

Источник: кадр из фильма







Андреа Арнольд в 2005 году была удостоена «Оскара» за свою короткометражку «Оса». Её ленты «Красная дорога», «Аквариум» и «Американская милашка» в разные годы получили приз жюри на Каннском кинофестивале. Среди других известных работ Арнольд — второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» и экранизация романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

Молодого татуированного отца Бэйли по кличке Жук сыграл британский актер Барри Кеоган, известный по фильмам «Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Солтберн» и «Банши Инишерина». В роли самой Бэйли дебютировала молодая актриса Никия Адамс. А Птицу сыграл немецкий актер и танцовщик Франц Роговский, прославившийся своей ролью в фильме «Транзит».

«Птица» была впервые показана на Берлинском кинофестивале и в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Пресса приветствовала фильм: на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг одобрения — 84%. Консенсус критиков гласит: «Андреа Арнольд раскрывает историю взросления при помощи волнующей игры Никии Адамс, сливая фантазию и реальность в головокружительном единстве».