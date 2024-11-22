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Происшествия Соседям досталось: в Карелии местами нет света, в Финляндии в ДТП из-за снежной бури погибли пять человек

Соседям досталось: в Карелии местами нет света, в Финляндии в ДТП из-за снежной бури погибли пять человек

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14 комментариев

В Петербурге несколько дней подряд МЧС предупреждало о сильном ветре, но серьёзных последствий не было, если не считать необычных перепадов уровня воды в Неве. Другое дело — в соседних регионах. Там до сих пор ликвидируют последствия шторма.

В Карелии в соседних с Ленобластью районах повалено множество деревьев, во многих населенных пунктах, в том числе в райцентре Лахденпохья, нет электричества уже несколько дней. Местные власти отчитываются о ведущихся работах по восстановлению сетей.

В районе Приозерска в Ленобласти тоже падали деревья, но таких проблем со светом, как в соседних карельских селах, там нет, рассказывают «Фонтанке» местные жители.

В Финляндии из-за снежной бури произошло несколько очень серьёзных аварий, погибли как минимум пять человек. На трассе № 4 завалившийся на бок грузовик перекрыл движение на несколько часов, пишет Yle.

В Вологодской области 22 ноября тоже местами нет электричества. Читатель «Фонтанки» делится фотографиями упавших деревьев и склонившегося столба в Череповце.

В Москве, как уже писала «Фонтанка», из-за сильного ветра вчера пострадали четыре человека, а в подмосковном Подольске погибла девушка — на неё упал курительный павильон.

Погоду в Москве и Петербурге испортил циклон «Квитерия», затем он ушел в Финляндию. А сейчас циклон заканчивает свое существование, но Ленинградская область остаётся в южной части обширного циклона с центром над Баренцевым морем.

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Комментарии
14
111111111111118
1 час
Ну, администациям на это лахденпох...
Wiring
1 час
Ф, прикрепить нормально картинки что, ручки не позволяют? А, понятно - ИИ..
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