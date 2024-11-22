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Происшествия Девушка погибла при шторме в Подмосковье. Ветер уронил на нее курилку

Девушка погибла при шторме в Подмосковье. Ветер уронил на нее курилку

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19 комментариев

Последствия шторма в столичном регионе оказались серьёзнее, чем сообщалось ранее. Есть жертва — молодая женщина. Ее придавил павильон для курения в Международный день отказа от курения.

Как сообщает прокуратура Московской области, трагедия произошла 21 ноября около 22 часов в Подольске на территории промышленного парка Гривно. Порыв ветра уронил металлический павильон, используемый как место для курения, на 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте.

Подольская городская прокуратура проводит проверку. В частности, оценивается, как исполняли закон должностные лица, ответственные за содержание территории.

В Москве из-за непогоды вчера, напомним, пострадали четыре человека: мужчина и три женщины.

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Комментарии
21
гастарбайтер
51 минута
Курение - убивает... Иногда - медленно, иногда - быстро..
DEMOMON
33 минуты
Тут скорее вопрос к установщикам данного сооружения. Явно не было закреплено.
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