Девушка погибла при шторме в Подмосковье. Ветер уронил на нее курилку

Последствия шторма в столичном регионе оказались серьёзнее, чем сообщалось ранее. Есть жертва — молодая женщина. Ее придавил павильон для курения в Международный день отказа от курения.

Как сообщает прокуратура Московской области, трагедия произошла 21 ноября около 22 часов в Подольске на территории промышленного парка Гривно. Порыв ветра уронил металлический павильон, используемый как место для курения, на 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте.