Девушка погибла при шторме в Подмосковье. Ветер уронил на нее курилку

Последствия шторма в столичном регионе оказались серьёзнее, чем сообщалось ранее. Есть жертва — молодая женщина. Ее придавил павильон для курения в Международный день отказа от курения.
Как сообщает прокуратура Московской области, трагедия произошла 21 ноября около 22 часов в Подольске на территории промышленного парка Гривно. Порыв ветра уронил металлический павильон, используемый как место для курения, на 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте.
Подольская городская прокуратура проводит проверку. В частности, оценивается, как исполняли закон должностные лица, ответственные за содержание территории.
В Москве из-за непогоды вчера, напомним, пострадали четыре человека: мужчина и три женщины.
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