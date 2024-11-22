Из-за шторма в Москве пострадали четыре человека

Четыре человека — три женщины и один мужчина — пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона в Москве. В общей сложности, по данным служб, под натиском ветра в городе упали 15 деревьев, повреждения получили девять автомобилей. Об этом сообщает 22 ноября РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным MSK1 , дерево упало на 16-летнюю девушку на Измайловском проспекте, ее с сотрясением мозга доставили в больницу. Также пострадала женщина в районе Печатники, она травмировала руку. В некоторых подмосковных районах из-за ветра отключалось электричество, не ходили электрички.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.