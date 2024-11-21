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Город Пришёл к машине, а она уходит под воду. Большой фоторепортаж «Фонтанки» с затопленных набережных

Пришёл к машине, а она уходит под воду. Большой фоторепортаж «Фонтанки» с затопленных набережных

7 093
6 комментариев

Уровень воды в реках и каналах Петербурга понижается, но медленно. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 14:09, на посту у Горного института 11 см выше ординара. У вас ещё есть время полюбоваться вживую высокими невскими водами. А если нет возможности — любуйтесь кадрами, которые сделали для вас фотографы «Фонтанки».

Вчера, напомним, в Неве был сгон воды: она резко ушла, крейсер «Аврора» даже сел на мель. А за ночь она поднялась на два с лишним метра. В итоге машины, припаркованные на спусках к Неве, оказались в воде вместе с самими спусками.

+3

На Смоленке набережная полностью ушла под воду.

Смоленка

набережная реки Смоленки

1 из 3

На Каменном острове Невка выплеснулась на берег и затопила газоны.

Каменный остров

Подъемом воды мы обязаны ветру юго-западных направлений. Хоть он и не очень сильный, но для нагона воды хватает. А завтра ожидается усиление ветра.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Нада чтобы этот автохлам совсем в реку смыло, раз у водятлов нет воспитания а у ГИБДД желания навести порядок на спусках.
Гость
59 минут
Good
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