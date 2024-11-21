Пришёл к машине, а она уходит под воду. Большой фоторепортаж «Фонтанки» с затопленных набережных

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Уровень воды в реках и каналах Петербурга понижается, но медленно. По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 14:09, на посту у Горного института 11 см выше ординара. У вас ещё есть время полюбоваться вживую высокими невскими водами. А если нет возможности — любуйтесь кадрами, которые сделали для вас фотографы «Фонтанки».

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Вчера, напомним, в Неве был сгон воды: она резко ушла, крейсер «Аврора» даже сел на мель. А за ночь она поднялась на два с лишним метра. В итоге машины, припаркованные на спусках к Неве, оказались в воде вместе с самими спусками.

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На Смоленке набережная полностью ушла под воду.

Смоленка набережная реки Смоленки 1 из 3 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

На Каменном острове Невка выплеснулась на берег и затопила газоны.

Каменный остров Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Подъемом воды мы обязаны ветру юго-западных направлений. Хоть он и не очень сильный, но для нагона воды хватает. А завтра ожидается усиление ветра.