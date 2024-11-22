Девушка, погибшая от падения на нее курилки в Подмосковье, была сотрудницей Ozon

Погибшая от падения павильона для курения девушка работала на складе Ozon. Детали инцидента, произошедшего на территории промышленного парка Гривно в Подмосковье, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

Курилка находилась на территории склада. В компании пообещали оказать поддержку родным и близким погибшей, а также разобраться в деталях произошедшего. Известно, что девушка приехала из Башкирии на заработки.

«К сожалению, на территории нашего склада в Подмосковье произошел несчастный случай, из-за экстремальных погодных условий погибла наша коллега. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами», — сообщили в Ozon.