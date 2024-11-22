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Происшествия Девушка, погибшая от падения на нее курилки в Подмосковье, была сотрудницей Ozon

Девушка, погибшая от падения на нее курилки в Подмосковье, была сотрудницей Ozon

3 883
10 комментариев

Погибшая от падения павильона для курения девушка работала на складе Ozon. Детали инцидента, произошедшего на территории промышленного парка Гривно в Подмосковье, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

Курилка находилась на территории склада. В компании пообещали оказать поддержку родным и близким погибшей, а также разобраться в деталях произошедшего. Известно, что девушка приехала из Башкирии на заработки.

«К сожалению, на территории нашего склада в Подмосковье произошел несчастный случай, из-за экстремальных погодных условий погибла наша коллега. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей и окажем им необходимую поддержку. Служба безопасности разбирается в деталях случившегося и будет сотрудничать с правоохранительными органами», — сообщили в Ozon.

ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело. По предварительной версии следствия, курилка упала на девушку из-за сильного порыва ветра и придавила ее. Сотрудница Ozon погибла на месте. Напомним, что накануне в Москву пришел сильный шторм.

Ранее «Фонтанка» писала, что павильон для курения придавил девушку в Международный день отказа от курения.

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Комментарии
10
-4°
2 часа
Озон убивает
DEMOMON
2 часа
А вот если бы она курила, то находилась бы в курилке. Может и обошлось бы.
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